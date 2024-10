El Banco Central acumula compras en el mes por US$ 1000 millones

El Banco Central finalizó la jornada con un saldo positivo de US$ 40 millones en el mercado de cambios y sumó 17 ruedas sin ventas netas de divisas con un acumulado para el mes de octubre que llegó a US$ 998 millones.

Las reservas brutas internacionales, en tanto, llegaron a US$ 28.515 millones, lo que significa US$ 108 millones más que el día anterior.

El dólar blue cedió $10 (1,2%) y finalizó con una cotización de $1230. De esta forma, cortó una racha de alza de tres días. El dólar MEP cotizó sin cambios en $1161,99 y el CCL (Contado con Liquidación) perdió 0,92% hasta $1183,91.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar mayorista, en tanto, cerró la jornada con un valor de $985,5, es decir, $1 más que la cotización del lunes, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 297,4 millones, en futuros MAE de US$ 410 millones y en el Rofex de US$ 1049 millones. La brecha cambiaria se ubicó en el 24,83%.

El mercado de acciones que cotizan en el índice Merval perdió este miércoles un 2,62% en promedio, tras ubicarse en 1.760.042,16 puntos.

El riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, subió 0,36% y se ubicó en 1.103 puntos.