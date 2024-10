Emprendimientos rentables: cómo comenzarlos y cuáles son las claves a tener en cuenta

Argentina es un país que cuenta con emprendimientos rentables destacados y reconocidos a nivel global. Pero ¿qué es realmente un emprendimiento rentable? Cabe aclarar que ganar dinero y obtener ganancias no es lo mismo que ser rentable. Esto se debe a que se puede comenzar a ganar dinero tan pronto como se abre un negocio, pero eso no garantiza la rentabilidad, ya que es necesario hacer un seguimiento del flujo de caja para asegurarse de que no se está perdiendo dinero en la venta, considerando todos los costos asociados.

Por su parte, las ganancias llegan cuando el costo de producir los productos o servicios es menor a los ingresos que se generan en la venta. Ahora bien, ¿qué es la rentabilidad? Es la capacidad que tiene un negocio para obtener ganancias. Es un índice que mide la relación entre la inversión y las utilidades obtenidas.

Además, para hablar de emprendimientos rentables esto debe sostenerse en el tiempo y no ser algo que ocurre de vez en cuando.

Cómo hacer que un emprendimiento sea rentable

Todas las empresas son diferentes y por eso no siempre se puede aplicar la misma receta. Sin embargo, para comenzar de cero, hay una serie de pasos que son esenciales.

1- Encontrar una idea de negocio rentable

Esta puede ser la parte más fácil o más difícil. En internet se pueden encontrar algunas ideas de emprendimientos rentables para dar el primer puntapié.

Encontrar una idea de negocio rentable es el primer paso.

Foto: MDZ

No obstante, para que una idea funcione hay que tener en cuenta sus pros y contras y sobre todo considerar algunos criterios mínimos, que se enumeran a continuación:

El producto o servicio elegido debe satisfacer una necesidad, un problema o un deseo dentro del mercado.

Evitar seguir modas pasajeras. Para que un emprendimiento sea rentable es mejor elegir una tendencia en crecimiento, ya que da un margen mucho más amplio de vida útil, pero también de transformación.

Analizar la competencia es clave antes de lanzarse al mercado. No es lo mismo ingresar a un segmento sin competidores que ingresar a uno muy saturado.

2- Organizar procesos, tareas y equipos

Este punto puede ser obvio, pero la realidad es que es el que justamente lleva a muchos emprendimientos a la quiebra en los primeros años. Por eso siempre hay que recordar: éxito = organización. Esto implica:

Crear planes de trabajo con procesos y tareas bien delimitadas.

Avanzar en el desarrollo de cada faceta del negocio.

Mantener al equipo alineado y enfocado en lo que debe hacerse día a día.

Y así mejorar la eficiencia de la compañía.

Para esto, tener herramientas para automatizar y simplificar procesos es un plus. Invertir en tecnología no es algo que necesariamente requiera de grandes sumas de capital y puede ayudar un montón. Hoy existen soluciones digitales en la nube, que permiten incluso pagar suscripciones accesibles para acceder a funcionalidades muy útiles.

Este tipo de herramientas son plataformas que incluyen numerosos recursos para automatizar, organizar y simplificar procesos. De esta manera, los empleados pueden ocuparse de tareas más estratégicas para aumentar la rentabilidad del emprendimiento. Analizar la competencia es clave antes de lanzarse al mercado.

Foto: Shutterstock

3- Desarrollar el producto o servicio y validarlo

No importa si el producto que vas a vender lo fabricás vos, lo adquirís por medio de proveedores o si comercializás un servicio. En todos los casos hay una fase de desarrollo en la que se deben definir las características distintivas que va a tener ese producto o servicio. Es importante dedicarle tiempo a esta fase, ya que puede ser una ventaja competitiva que te ayuda a diferenciarte de tu competencia y ganar un lugar en el mercado.

Una vez que hayas definido y desarrollado tu producto o servicio lo que sigue es validarlo. La validación ocurre con las primeras ventas. Esta es una instancia para evaluar, analizar y hacer las mejoras que se necesiten. Por eso, antes de invertir demasiado dinero o tiempo en el desarrollo de los productos y servicios, es importante hacer algunas pruebas.

4- Elaborar un presupuesto y plan de negocio

El primer paso para lograr objetivos siempre es planificar. Y si se trata de crear un emprendimiento, es imprescindible definir un presupuesto. Entonces, en principio hay que tener en cuenta cuáles son los gastos operativos y los costos de venta.

Una vez definida la inversión a realizar, es necesario crear un plan de negocios. Este es un documento donde se define cuáles son los objetivos, qué tipo de estrategia se va a seguir, qué acciones concretas se van a realizar, cuántas personas necesita el equipo y de qué se va a encargar cada una. El primer paso para lograr objetivos siempre es planificar.

5- Definir a tu público objetivo y ofrecer el mejor servicio

Un error que hay que evitar para lograr un emprendimiento rentable es quererle vender a todo el mundo. Enfocarse en un segmento específico del mercado es más efectivo, ya que esas personas tienen necesidades o deseos que tus productos pueden cubrir y, por lo tanto, es más probable que compren.

Si bien esta estrategia puede parecer que reduce el margen de ganancias, lo cierto es que, si ese pequeño público es fiel a la marca, puede ser suficiente para brindar rentabilidad. Además, todos los emprendimientos rentables también se destacan por cuidar a su audiencia, precisamente, para fidelizar clientes. Esto es algo que se puede lograr brindando una excelente experiencia de compra y servicio a tus compradores.

Qué emprendimiento crear en Argentina

Te damos ideas de emprendimientos rentables en Argentina:

Comercio minorista: de acuerdo con un informe de Tiendanube el 51% de las micro, pequeñas o medianas empresas argentinas eligen el comercio minorista para emprender . Entre los rubros más populares están el calzado y marroquinería, bazar, decoración, alimentos y bebidas.

de acuerdo con un informe de Tiendanube el 51% de las micro, pequeñas o medianas empresas argentinas eligen el comercio minorista para . Entre los rubros más populares están el calzado y marroquinería, bazar, decoración, alimentos y bebidas. Gastronomía: desde las viandas saludables, hasta el café de especialidad, pasando por comida vegana o pastelería, todas son opciones viables para crear negocios en el país. Según el informe que citamos antes, la gastronomía es el segundo sector más elegido para emprender en Argentina, con un 16% de presencia en el mercado.

desde las viandas saludables, hasta el café de especialidad, pasando por comida vegana o pastelería, todas son opciones viables para crear negocios en el país. Según el informe que citamos antes, la gastronomía es el segundo sector más elegido para emprender en Argentina, con un 16% de presencia en el mercado. Servicios de tecnología y telecomunicaciones: un 10% de las MiPymes del país ofrecen servicios de tecnología y telecomunicaciones, un sector que creció considerablemente en los últimos años.

un 10% de las MiPymes del país ofrecen servicios de tecnología y telecomunicaciones, un sector que creció considerablemente en los últimos años. Servicios profesionales especializados: contadores, especialistas en Recursos Humanos, especialistas en comunicación y marketing, ingenieros, expertos en gestión de proyectos y muchos otros profesionales especializados pueden hacer de sus conocimientos y habilidades un emprendimiento rentable. De hecho, el 9% de los negocios en el país corresponde a esta categoría.

contadores, especialistas en Recursos Humanos, especialistas en comunicación y marketing, ingenieros, expertos en gestión de proyectos y muchos otros profesionales especializados pueden hacer de sus conocimientos y habilidades un emprendimiento rentable. De hecho, el 9% de los negocios en el país corresponde a esta categoría. Belleza y cuidado personal: la industria de cosmética y cuidado personal es una de las más estables a nivel regional según Forbes. La venta de productos para baño y ducha, cosméticos y maquillaje, desodorantes, depilatorios, fragancias, cuidado de cabello y cuidado de la piel está en auge, así como los servicios vinculados. Hoy un 8% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país se enfocan en este nicho.

Un error que hay que evitar para lograr un emprendimiento rentable es quererle vender a todo el mundo. Foto: MDZ

Sin dudas, no hace falta inventar nada extravagante para crear un emprendimiento rentable. Simplemente, es necesario investigar lo que ya está funcionando en el mercado y a partir de eso, pensar en productos o servicios que mejoren o amplíen lo que ya existe.

Además, más allá de la idea que decidas desarrollar, es necesario que te rodees de los recursos adecuados e inviertas en soluciones digitales que te permitan automatizar tareas operativas para ganar tiempo y aprovecharlo en actividades más estratégicas que pueden marcar la diferencia.

* Guillermo Filia, CEO de Xubio, Software de gestión para pymes