El Banco Central, en modo aspiradora, fortalece reservas

El Banco Central concluyó la segunda jornada del mes de octubre con la compra de US$ 106 millones en el mercado de cambios e hilvanó la tercera jornada consecutiva con compras netas superiores a los u$s100 millones.

La entidad monetaria, además, volvió a sumar reservas y la cuenta bruta superó la barrera de los US$ 29.000 millones después de varias semanas. Cerró la jornada en US$ 29.138 millones, lo que significa que sumó US$ 680 millones desde la jornada anterior.

Walter Moreno/MDZ con Moto G24

El dólar mayorista cotizó a $971 como resultado de operaciones por US$ 223,4 millones en el segmento de contado, en futuros MAE por US$ 2 millones y en el Rofex por US$ 620 millones.

El dólar blue volvió a bajar y cotizó a $1.215. Los dólares financieros también perdieron valor. El MEP cotizó a $1217,71, por lo que la brecha cambiaria con el oficial se ubicó en el 25,4% y el dólar CCL operó a $1239,91 con un spread con el oficial del 28,2%.

El S&P Merval avanzó 1,1% a 1.716.571,19 puntos, las acciones argentinas subieron hasta 2,9% en Wall Street y el riesgo país medido por el JP Morgan se mantiene en torno a los 1.290 puntos.