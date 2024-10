Inclusión financiera, la gran cuenta pendiente de la feroz competencia fintech del país

El avance de la tecnología en los últimos años en el sistema financiero argentino ha introducido significativos cambios en la vida de los argentinos. Para las nuevas generaciones, el dinero físico es algo demodé y hablar de inversiones, compra de dólares o rendimientos es moneda corriente. Sin embargo, la educación financiera y la inclusión de cada vez más personas al sistema son algunas de las cuentas pendientes de la industria fintech del país.

Estos temas y otros tantos de relevancia para el sector fintech de Argentina y la región fueron los tópicos de la entrevista con MDZ Online de Pablo Savoldelli, director de Inversiones de Ualá, una de las compañías de referencia en el sector que hoy en día ha logrado combinar las funciones de una billetera virtual con las facilidades de un banco, algo a lo que accedieron gracias a la adquisición del Wilobank S.A.U. -banco digital que era de Eduardo Eurnekian-, hoy rebautizado como Uilo.

- ¿Cómo se desarrolla este universo fintech fusionado con el bancario en el que se desarrolla Ualá?

- Somos una empresa de tecnología que ofrece servicios financieros a través de un ecosistema y creo que es la palabra clave para poder explicar o responder tu pregunta. ¿Por qué somos un ecosistema? Porque dentro de nuestra aplicación conviven un montón de entidades que permiten ofrecer todos los productos que el usuario necesita.

¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos te descargas la aplicación podés abrir una caja de ahorro en nuestro banco que es Uilo, pero también abrir al mismo tiempo una cuenta de inversión en nuestra sociedad de bolsa o empezar a operar con otros productos en otras empresas como puede ser Ualitec, que es nuestra sociedad gerente de fondos, pero todo sucede en el ecosistema. Entonces creo que es la forma más fácil de entender cómo interactúan todos esos productos de cara al usuarios.

- Más allá de esto, ¿qué es lo que lo diferencia de otras billeteras virtuales con las que compiten y también de los otros bancos?

- Creo que el ejemplo más fácil de verlo es que hace poquito lanzamos cuenta remunerada, que es un producto que ofrecemos en el ecosistema a través de nuestro banco que es Uilo es una caja de ahorro que remunera con una tasa de 45%.

Es la mejor tasa del mercado y te paga intereses de forma diaria, o sea, vos sin hacer nada, solo por dejar la plata en tu cuenta empezás a recibir todos los días intereses.

Eso es algo que las billeteras no pueden hacer porque no son bancos y al mismo tiempo los bancos tradicionales nunca lo hicieron. De esa forma creo que también responde tu pregunta de cómo conviven esos dos mundos dentro de lo que es el sistema. Y habla de todo el potencial y toda la potencia que tienen los productos dentro del ecosistema.

- ¿Por qué ustedes pueden dar el 45% y otros bancos no? ¿O tener mejor tasa que la mayoría de las billeteras que te dan un 37%, un 39%?

- Nosotros tenemos un fondo común de inversión, que es el fondo que ofrecemos 24/7 con una tasa súper competitiva, pero como bien decías el resto de la billeteras también ofrecen un fondo con un remiendo un poquito más bajo al de la cuenta remunerada.

¿Por qué lo podemos hacer? Creo que, y no quiero ser insistente con esto, porque tenemos un banco en el ecosistema, pero además porque hacemos las cosas de otra manera. Somos una empresa de tecnología que nos apalancamos en la tecnología para poder ofrecer nuestros servicios y nuestros costos de servir al usuario es mucho más bajo que al de los bancos tradicionales.

No tenemos, por ejemplo, sucursales, pero a la vez tenemos muchísima inversión en tecnología que nos permite ofrecer un servicio a gran escala.

Al mismo tiempo estamos muy comprometidos con lo que es la inclusión financiera, en poder ayudar a la gente a que acceda y cree su historial crediticio con nosotros por primera vez. Al poder con la licencia bancaria intermediar fondos y prestar también nos permite ser súper competitivos. No solo al momento de prestar y ayudar a la gente que accede a un crédito por primera vez, sino al mismo tiempo ofreciendo un rendimiento súper atractivo como como es la cuenta con un 45%.

- Hablabas de inversiones y todavía existe en la gente un temor, quizás por esta falta de educación financiera que tenemos en Argentina, en poner su dinero en algún instrumento financiero. ¿cómo hacen para que alguien totalmente inexperto pueda meterse de lleno en el mundo de las inversiones y cómo derriban estos mitos de que hay en cuanto a invertir?

- Primero, todos los productos ofrecemos, lo hacemos sin letra chica y de forma muy transparente. El usuario sabe en todo momento lo que está haciendo. Creo que es muy importante ayudar no solamente con la inversión, sino con el resto de los productos a que el usuario de ese pasito y se anime. Pero yendo particularmente a lo que es inversiones, sin duda la forma que construimos un producto, simplificando, dando mucha más facilidad en el acceso y facilitando lo más importante al momento de invertir, que es la toma de decisión, ayuda a que el usuario se anime a dar ese primer pasito.

Somos como la puerta de entrada para muchos otros que nunca invirtieron y tenemos más de dos millones de ceros invirtiendo hoy a través del ecosistema Ualá en más de seis millones de cuentas.

Muchos de esos usuarios la primera vez que invierten es con nosotros, Entonces también tenemos una responsabilidad en ese sentido de que todo lo que hagamos ayuda a que tengan la mejor experiencia para que sigan invirtiendo a través de toda una oferta de productos que lo acompañan ese camino, porque tenés como decíamos la cuenta remunerada en el banco, pero también tenemos el plazo fijo y a la vez el fondo común de inversión, dólar MEP, acciones, bonos, Cedears… Son todos productos que van destrabando distintos pasitos en esa educación que tiene el usuario a medida que recorre todos los productos que están dentro de Ualá. Ualá cuenta con un universo de seis millones de cuentas habilitadas en su ecosistema, aunque solo dos millones realizan inversiones. Foto: Santiago Tagua / MDZ

- ¿En qué instancia de la inclusión financiera consideran que hoy está Argentina?

- Creo que es un poco más amplio. A nivel regional tenemos una deuda en cuanto a educación e inclusión financiera. En Argentina respecto a la región en algunos números estamos un poquito mejor, pero falta muchísimo por trabajar. Tenemos a favor que el contexto macro de las últimas décadas hace o nos fuerza a todos a prestar más atención sobre qué herramientas de inversión tenemos para protegernos de la devaluación, de la inflación, y eso sin duda ayuda.

Pero tenemos un déficit a nivel educación financiera y es fundamental porque es clave para que el usuario entienda qué le brinda cada producto en el día a día y para poder manejar de forma mucho más eficiente y ser independiente en la finanza de su vida diaria.

- ¿Cuál es la inversión más común o la inversión preferida de los argentinos dentro de estas opciones que ustedes ofrecen?

- Sin duda, los últimos años el dólar es lo más buscado, esperemos que cada vez un poco menos, porque eso habla también de que hay mucha más estabilidad macroeconómica y deja de ser quizás ese refugio obligado de valor. El dólar MEP, de una forma muy sencilla, lo ofrecemos a través de la app y con pocos clics o comprar tus dólares.

También el fondo común de inversión es un producto súper usado, tiene la funcionalidad 24/7 que no te importa, qué día, en qué horario podés acceder a tus fondos. La cuenta remunerada desde que la lanzamos está teniendo una una adopción increíble, ya tenemos más de casi dos millones que abrieron su cuenta en Uilo dentro de lo que es la aplicación y está creciendo muchísimo. Después, un producto más tradicional como plazo fijo donde a 180 días, por ejemplo, tenemos la mejor tasa también del mercado.

Fíjate que todo lo que puedo hacer el usuario en la aplicación. Se baja la app y accedés a una cuenta transaccional de medios de pago con tu tarjeta de MasterCard Internacional, podés tener la posibilidad de por primera vez acceder a un crédito en cuotificación, préstamos personales, tu tarjeta de crédito bancaria a través de Uilo con una edición especial hermosa de Messi, que invito a todos a que la pidan, pero si tienes un comercio sos emprendedor, también podés empezar a cobrar a través de Ualá Bis con comisiones muy bajas y con el desembolso inmediato.

Después, todo lo que es los productos de inversión ganan cada vez más uso en el ecosistema a medida que agregamos más productos, pero dólar, dólar MEP, remunerada y fondos comunes de inversión son los más usados. Sorpresivamente acciones y Cedars vienen ganando terreno en los últimos meses, pero tiene que ver con lo que te decía, armamos un producto súper sencillo donde al usuario lo invitamos a que se anime a tomar esa decisión. Cada vez se animan más y son más.

- ¿Por qué consideras que teniendo un universo de 6 millones de usuarios, como lo mencionabas, solamente dos millones son los que se han volcado las inversiones?

- Tiene que ver un poco lo que hablamos de educación financiera, pero también en qué momento está de su vida financiera cada usuario. Hay usuarios que generalmente están más del lado que necesitan financiamiento, necesitan poder acceder al crédito, muchas veces por primera vez, entonces la importancia de lo que hacemos a través de los productos de créditos.

Claramente esos usuarios en el momento particular en el que están con necesidad de financiamiento, los productos de inversión quizás están un poco para otro momento, otra etapa. Sí tenemos muchísimos usuarios que ahora con el banco pueden empezar a cobrar su sueldo en Ualá, entonces les ofrecemos alternativas de inversión para manejar en sus finanzas y van rompiendo el miedo.

A medida de que van adoptando y se van dando cuenta cómo cada producto les resuelve su problema es que empiezan a animarse y esa proporción entre cuentas y cuentas de inversión va creciendo y va siendo cada vez más el porcentaje de usuarios que invierten. Eso habla de la educación y la adopción que van ganando estos productos.

- Están presentes también en otros países de la región como México y Colombia. ¿Cómo es la comparación de estos mercados con Argentina?

- En Argentina somos pioneros en lo que es industria fintech. Tenemos una industria muy importante, muy potente y muy reconocida regionalmente, lo cual habla muy bien de todo el talento y todo lo que se hace en el país. De hecho, exportamos mucho talento y hoy en día, estamos operando en tres países, en Argentina, en Colombia y en México, en todos con una entidad regulada y un banco dentro del ecosistema.

Sin duda, siempre a medida de que se van adoptando los productos aparecen cosas que se pueden mejorar y tienen que ver más que nada en algunos casos con sacar un poco de burocracia en la forma en la que se tiene que ofrecer algunos productos, siempre cuidando las normas prudenciales de las entidades bancarias.

Generalmente, cuando uno dice qué se puede cambiar y qué se puede mejorar tiene que ver tiene que ver con eso. Pero es muy importante lo que está pasando también a nivel regional.

En los tres países tenemos un banco y somos nativos digitales. Creo que somos un caso único en cuanto a que nacimos como fintech y fuimos a adquirir bancos. Lo hacemos porque entendemo

s que el usuario lo necesita y queremos tener todas las licencias que necesitamos para poder ofrecer todos los productos. Eso es un poco el camino que estamos viendo en otros países y otros jugadores importantes lo están empezando a hacer, lo cual valida nuestra nuestra forma de ver el negocio y la industria y cómo eso acerca a los usuarios, los productos y se alinea con nuestra misión que tiene que ver con la inclusión financiera y llevar los servicios financieros de América Latina a la siguiente etapa o al Siglo XXI.

- Un reciente estudio demostraba que dos de cada tres argentinos usa regularmente una billetera virtual, ya sea para pagar o para invertir en su vida diaria, y uno de los principales motivos por los cuales cambiaría su billetera habitual es por promociones y descuentos que ofrecen y también tener la posibilidad de mayor rendimiento en la billetera, ¿cómo se hace para competir en un mercado tan feroz donde se da un bombardeo de ofertas?

- Nuestra propuesta tiene que ver con lo que es el ecosistema. No es que tenemos un solo producto, sino que tenemos un ecosistema completo con una oferta muy completa de cara al usuario. Sí es verdad, hay muchos muchos descuentos y promociones que son súper útiles y que el usuario entiende cómo usarlas y eventualmente va eligiendo dónde acceder, pero tampoco es algo sostenible y sustentable a largo plazo. Si bien siempre existen esas promociones y tenemos un montón de promociones para acceder con cualquier medio pago, pero insisto en que la magia del ecosistema es lograr que el usuario acceda a un montón de productos y beneficios en un mismo lugar y eso es lo que hacemos todos los días

- ¿Hacia dónde va la industria fintech en Argentina?

- Venimos trabajando un montón, no solo nosotros, sino distintas empresas y jugadores de la industria. Hay mucho para hacer, nosotros este año sumamos más del 25% de las cuentas que se ven en Argentina, pero hay muchísima gente que nunca invirtió y la tecnología y la forma en que hoy se acceden a estos productos acelera todo ese proceso de transformación digital.

Falta mucho para hacer, necesitamos más productos, ser muy ingeniosos en la forma que construimos los productos, ser claros y transparentes de cara al usuario para ayudar en ese paso y que se animen a invertir por primera vez, cuidando y siendo responsables. La mayoría de usuarios en Argentina todavía no invirtieron y se van a acercar a todas estas plataformas y hay que hacerlo de forma responsable. Tenemos que abrir la puerta para que tenga una experiencia increíble y que no les pase algo malo que haga que no vuelva nunca o que no inviertan nunca más.

En esa línea, un poco lo que estamos haciendo en Ualá es ir incorporando productos acompañándolos en ese crecimiento en esa educación. Estamos en el camino, a nivel industria, creo que correcto. Hay muchísimo para hacer y seguir acelerando y la respuesta al usuario es increíble, así que estamos en la dirección adecuada.

