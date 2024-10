Unas 50 marcas buscan llegar a Cuyo con una inversión promedio de 50 mil dólares

Decenas de emprendedores de toda la región llegaron el esta semana a la Expo Franquicias Cuyo 2024, donde las marcas y franquicias más importantes del mercado dieron a conocer las posibilidades de inversión de un sector que espera cerrar el 2024 con un crecimiento del 10% y que emplea a unas 245.000 personas en todo el país.

En este sentido, unas 50 marcas de todo el país han mostrado un interés por desembarcar en la región de Cuyo, con Mendoza a la cabeza, pero también en San Juan y San Luis, con un desembolso por proyecto que puede ir desde los US$ 17.500 hasta los $600.000, como le contaron a MDZ Online diferentes fuentes del sector.

En el Auditorio Ángel Bustelo, a diferencia de años anteriores, los visitantes pudieron tener un asesoramiento especializado con referentes del sector de franquicias, con rondas de negocios y charlas afines al sector que se desarrollaron durante toda la jornada

Un sector que se sobrepone a la crisis

Como lo dio a conocer un reciente informe de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), pese a la recesión que vive el consumo en el país, durante el primer semestre de 2024 el 55% de las marcas de franquicias continuaron ampliando sus redes de puntos de venta (PDV) generando un crecimiento del 3,6% en promedio en la comparación con diciembre de 2023.

Asimismo, el sector estima superar un crecimiento de 10% para finales del 2024, algo que se ha convertido en una constante en los últimos años, según dijo Susana Perrotta, presidenta de la AAMF. “El sistema de franquicias es un sistema virtuoso y hace que ante la crisis, si bien uno como franquiciante la sufre igual, no te destruye. Porque vos tenés una cadena, una red que te contiene. Para este año estimamos un crecimiento del 10% y esto es algo que viene sostenido desde hace muchísimos años”, afirmó.

Nicolás Suraci, director de Suraci Evolución de Empresas, la compañía anfitriona del evento, coincidió en el continuo crecimiento del sector, sobre todo luego de la pandemia de coronavirus. “Después de la pandemia empezó a crecer un poco más acelerado de lo que era pre-pandemia. Justo se puso de manifiesto en el contexto del 2020 lo que implicaba estar trabajando en un formato de franquicias porque pudieron sobrellevar mucho mejor esa situación. Y a partir de ahí la gente ha confiado mucho más en las franquicias”, sostuvo el empresario.

Los números del sector son contundentes: en el país existen alrededor de 1.800 marcas, con 50.000 puntos de ventas franquiciados. En total, son alrededor de 245.000 empleos directos en Argentina y representa cerca del 2% del PBI nacional.

Agustín Bidoglio, gerente Comercial de Canudas Franquicias, estuvo presente en el evento y aseguró que el impacto del sector es clave para la economía argentina: “El que invierte en una franquicia es un mendocino o un argentino que quiere seguir expandiéndose con empresas argentinas. Hoy la inversión promedio en el país está entre US$ 40.000 y US$ 50.000, pero encontrás franquicias desde US$ 17.500 hasta techos de US$ 600.000. Y en promedio emplean cuatro personas por cada franquicia”.

Desde su perspectiva, el formato ha superado mucho mejor las crisis por varios motivos: “En primera instancia, porque es un modelo pensado para replicarse. Y cuando pensás en eso hablas de una estandarización de procesos, lo que implica replicar modelos que ya están en funcionamiento, que ya tienen experiencia. Son modelos exitosos y que ya han tenido ciertos abates a nivel comercial, por ende, al replicarse se minimizan ciertos riesgos que si se tratara de un nuevo sistema”, enumeró. Decenas de emprendedores pasaron por la Expo Franquicias Cuyo que se realizó en Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Mendoza, un destino atractivo para las franquicias

Aunque para Nicolás Suraci las cifras son una de las cuentas pendientes del sector, el relevamiento que realiza la Guía Argentina de Franquicias (GAF) permite dimensionar la importancia que tiene Mendoza para el sector, no solo como plaza para las inversiones y expansiones de los negocios, sino como generadora de modelos replicables.

Con alrededor de 200 franquicias contabilizadas por GAF, el 7% de ellas son originarias de la provincia. CABA y el Gran Buenos Aires se llevan una gran porción de estos negocios, con el 43% y 31%, respectivamente, mientras que Córdoba es el destino en el interior que más franquicias ha generado con un 8%, mientras que Santa Fe y Rosario cuentan con un 7%.

El Director de Suraci Evolución de Empresas aseguró que la provincia ha tenido un gran crecimiento en los últimos años: “Han crecido no solo las marcas que se han incorporado al rubro de las franquicias sino también otras que están desembarcando en la provincia de marcas nacionales o internacionales. Por lo cual Mendoza pasó de ser cuarta o quinta en franquicias antes del 2020 a estar ahora en la tercera posición por detrás de Buenos Aires y de Córdoba”, opinó.

“Actualmente se calcula que hay en Mendoza más de 180 marcas que trabajan con el sistema de franquicias, que buscan expandirse en la provincia y en otros lugares. Y por otro lado, marcas que están queriendo desembarcar, te diría que debe haber un número de entre 50 y 60 marcas que están interesadas en venir a desarrollarse en la región de Cuyo, entre Mendoza, San Juan, San Luis también”, sostuvo Suraci.

¿Por qué el interés de llegar a Mendoza? Para Suraci, la respuesta es clara: “De alguna manera la provincia se ha puesto en boca de mucha gente a nivel nacional, de la mano del turismo y de algunas cuestiones que hacen al contexto de la provincia más próspera, a lo mejor con algunos indicadores positivos mejores que otras provincias. Entonces, hoy Mendoza a nivel nacional es como la niña bonita, si se quiere, donde todos quieren venir y quieren desembarcar”.

Por su parte, Agustín Bidoglio definió a Mendoza como “un semillero de empresas”. “Hoy tenés grandes empresas franquiciantes que han llegado a la Argentina como Umara o GoBar que hoy tienen más de 60 locales y que son referentes en su materia. Ahora, dentro de la Argentina hay muchas marcas que quieren llegar a Mendoza por su gran posicionamiento a nivel vitivinícola. Hoy Córdoba, Mendoza y Santa Fe son tres destinos a donde quieren llegar todas las marcas por su nivel comercial y su volumen”, afirmó.

En este sentido, el Gerente Comercial de Canudas Franquicias aseguró que ellos tienen conocimiento de al menos cuatro empresas que tienen intenciones de instalarse en la provincia: “Hoy tenemos una empresa de gimnasios brasileña que tiene más de 1.400 locales en todo el mundo y está buscando instalarse en Mendoza. Después tenemos empresas que ya están instaladas pero quieren seguir expandiéndose, como La Pinocha, una chocolatería muy importante que ya tiene mas de seis locales en España. Tenemos a Eneldo, que es un mercado natural que está llegando a las 50 empresas y a Tomaso, una empresa de pizza y empanadas que es muy sólida y muy grande y que también quiere llegar a Mendoza”, anticipó. Eneldo es una de las franquicias interesadas en llegar a Mendoza. Foto: Canudas

El modelo de franquicias para crecer

Tradicionalmente, el modelo de franquicias tuvo su explosión en el país de la mano de la gastronomía, la cual sigue siendo la principal actividad, pero también se ha dado el desarrollo de otros formatos con una gran variedad de productos y servicios que han logrado ser franquiciados. “Ha habido un cambio bastante importante en la participación de los rubros, en donde no solamente han crecido algunos que antes no eran tan relevantes, como servicios, negocios más tradicionales, cadenas de kioscos, así como también se han incorporado otros sectores, tales como el de la construcción, que tal vez antes no era un rubro que estaba tan cercano a la franquicia”, explicó Suraci.

“Sigue siendo el mayor porcentaje de negocios gastronómicos, pero tal vez hace un tiempo era 80% gastronomía y 20% de los otros sectores, hoy es 60% gastronomía y 40% de los otros sectores”, graficó el empresario mendocino.

En el más fuerte de los rubros, una de las empresas presentes en la Expo fue Coronel Rodríguez, una pizzería y sandwichería creada por Juan José Tur en plena pandemia con un único local Sexta Sección de Ciudad. Ante la insistencia de su público de expandir su presencia por diferentes puntos de Mendoza fue apostó al formato de franquicias para concretar el crecimiento.

“Hicimos una fábrica para poder crear productos para alimentar la franquicia y estamos en ese proceso. Todos nuestros productos están elaborados envasados al vacío y son todos iguales, solamente requieren de calentarse en un horno y nada más, muy sencillo y te permite obtener una buena calidad con poco tiempo”, explicó el “adicto a la pizzas”, un personaje que se ha popularizado en las redes sociales y es parte fundamental del proyecto.

Como contó Tur, las primeras franquicias de Coronel Rodríguez estarán en funcionamiento entre diciembre y enero del 2025.

Y en la diversificación de rubros encontramos también el caso de New Panel, una empresa familiar creada por Eduardo Stradella y su padre hace 17 con la idea de mejorar el proceso de construcción que se especializa en un sistema de construcción sismotérmica. En su caso ya cuentan con una franquicia en San Juan, que es un showroom de los paneles que comercializan y pronto abrirán la segunda en San Rafael con un business point.

“Llegó un punto que tenía distintos representantes o distribuidores en distintos lados y la verdad es que era una figura que no me convencía, porque era difícil de controlar, iban cada uno por su cuenta, no estaba bien articulado tampoco de mi parte. Llegamos a un punto que dimos de baja todo eso y empezamos a cranear el tema de franquicia, que te da muchísimo más orden, más profesionalidad, estandarización de todo y una protección legal”, comentó Stradella.

Con este modelo, lo que hace el franquiciado es comercializar el sistema constructivo. Para el presidente de New Panel, que han concretado construcciones desde Bolivia hasta Tierra del Fuego, esto les ha permitido concentrarse en el desarrollo y fabricación de paneles.