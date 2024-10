El multitudinario evento que reunió al mundo emprendedor en Mendoza: innovación y conexión como claves

Durante la jornada de este jueves, unas 5.000 personas de toda la región desfilaron por las instalaciones del complejo Naves donde se realizó una nueva edición de la Experiencia Endeavor Cuyo 2024, un evento diseñado para capacitar, inspirar y conectar a emprendedores de alto impacto.

Con un público de todas las edades, con los jóvenes a la cabeza, la innovación y la invitación a la acción fueron conceptos centrales que desarrollaron los diez speakers que pasaron por el escenario principal, así como en los cuatro workshops y las más de 20 mentorías que dispuso la red Endeavor.

Luis Zambonini, presidente de Endeavor Cuyo, contó que el objetivo principal de la organización sin fines de lucro que nació hace más de 25 en años en Argentina y que se extendió con su red por todo el mundo es ayudar a los emprendedores, sobre todo a aquellos que ya están avanzando con su proyecto, aportando educación y contactos. Pero además, está enfocado en aquellos que están arrancando, por eso la alta participación de jóvenes.

“Es un evento que es de inspiración, de difusión, para instalar el tema del emprendedurismo y queremos que esté lo más cerca posible de los jóvenes, más cerca de los que quieren emprender ahora, quienes están recién empezando, quienes no saben cómo seguir el paso adelante. Endeavor potencia a los emprendedores, pero también quiere inspirar a los futuros emprendedores”, dijo quien también es socio en Arcos Mendocinos.

Zambonini reconoció que una de las mayores dificultades para los emprendedores es pasar a la acción, así como la incertidumbre sobre qué pasos se deben seguir para darle forma a un nuevo negocio. “Creo que muchos tenemos una idea, creemos que es la mejor idea, que a nadie se le ocurrió, y quizás sí, pero la idea vale cero hasta tanto no se lleva a la práctica. Lo bueno en estas jornadas es lo que sucede con las mentorías, donde hay 20 mesas simultáneas con 20 temas diferentes que a lo mejor son realidades de los distintos emprendedores. Una es cómo registrar mi marca, otra es cómo armar un buen equipo de trabajo, otra es cómo paso de una idea a un emprendimiento. Esto no solo es una consulta a un experto, también es una conexión para que vos puedas seguir trabajando con él, porque muchas veces los emprendedores no tienen con quien compartir su proceso”, aseguró el empresario.

Para Luis Zambonini lo más difícil de emprender es justamente dar el primer paso. “Mucha gente nos dice, y es cierto, que hay que encontrar un problema para poder aportar la solución y hacerla validar. Ese problema es una oportunidad para un nuevo negocio. Pero, ¿cómo arranco? Creo que esa es la parte más complicada, ese primer paso. Por lo menos es un paso determinante”, completó.

El empoderamiento femenino para emprender

Una de las speakers estrellas de la jornada de la Experiencia Endeavor fue Connie Ansaldi, CEO y Foundress de CUX Ai, un asistente de bienestar emocional disponible las 24 horas los 7 días de la semana, potenciado con inteligencia artificial. Durante su charla, uno de los mensajes más potentes que dejó fue el llamado a la acción a las mujeres emprendedoras. “Aunque es para todos, me gusta siempre hacer un apartado para nosotras, porque realmente las cosas se nos complican un poco más por un montón de factores y siempre me gusta mostrar datos que matan relatos”, sostuvo en diálogo con MDZ Online.

Aunque hace algunos años ya no está tan presente en los medios de comunicación, Ansaldi cobró una gran popularidad como panelista y conductora de programas de televisión como Este es el Show, Cortá por Lozano, Intrusos o Morfi y en su cuenta de X tiene más de un millón y medio de seguidores. Este alto perfil fue un aliado que impulsó su faceta emprendedora. “Siempre digo que la gente invierte en vos porque confía en vos. Somos en definitiva personas confiando en personas. Si uno desarrolla una marca personal potente donde esté vinculada a reputación, honestidad, transparencia y también coherencia a lo largo del tiempo, que esto no quiere decir que uno no pueda cambiar de opinión, sino que simplemente sostiene y es fiel a sus valores, eso también repercute en la gente que después se te acerca o que confía en aquello que vas a construir, en tu visión”, declaró.

“Trabajé muchos años en televisión y es lógico que también eso genere un atractivo, pero también generó en su momento mucha confusión. Yo tuve durante 12 años una agencia de branding y transformación digital en paralelo a donde estaba en la tele y me tocaba ponerle, estar sentada por ahí a la tarde y me iba después a dar una capacitación a una empresa multinacional. Creo que tenemos capas de habilidades y el hecho de que haya estado tanto tiempo en la tele me permite a mí hoy comunicar de manera eficiente”, dijo sobre la evolución de su carrera. Connie Ansaldi fue una de las speakers de la Experiencia Endeavor. Foto: Sol Devia

Emprendedurismo sin límites

El cierre de las charlas inspiracionales que tuvo la Experiencia Endeavor estuvo a cargo de Gerry Garbulsky, fundador de Aprender de Grande y quien logró traer el formato de las charlas TED a Argentina y a la región con TEDxRíodelaPlata y Clubes TED-Ed. Con la primera de las “cosas”, como él mismo define a su creación, ha logrado una gran comunidad de gente de habla hispana que quiere seguir aprendiendo durante toda la vida.

“Me llena de orgullo hacer cosas que requieren una explicación. Aprender de Grandes tiene dos significados: lo primero es aprender cuando ya no somos niños, durante toda la vida. Y el otro, que no es tan obvio, es aprender de los grandes, de las grandes personas que admiramos. No de viejos, sino de gente que admiramos”, describió quien también durante muchos años de su vida fue científico, consultor de negocios, fotógrafo, entre tantas otras cosas. Gerry Garbulsky, fundador de Aprender de Grande y uno de los referentes de las charlas TED rioplatenses. Foto: Sol Devia

Aprender de Grandes hoy no solo es el podcast con el que arrancó, también se desarrollan cursos, eventos, encuentros de comunidad y muchas cosas más. “Lo que hacemos en Aprender de Grandes es construir herramientas para salir de la idea solamente en la mente y ayudar a que impacte el mundo. Siempre que digo que un emprendedor es una persona que ve algo del mundo, que puede ser su entorno chiquitito o una cosa más grande, ve algo que no le gusta, que le da bronca, que le gustaría que fuera distinto. Y en vez de protestar, de quejarse o de quedarse en su casa, sale a decir voy a cambiarlo”, aseguró.

Desde su perspectiva y experiencia, Garbulsky una herramienta fundamental para los emprendedores es “no esperar la solución perfecta”. “Primero, eso no existe y no llega nunca. Entonces lo mejor es decir, ¿cuál es el pasito chiquitito que puedo dar hoy que es factible, que no me va a abrumar, que me animo a hacerlo?”, completó.