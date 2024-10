El Banco Central comenzó el mes con una fuerte recomposición de reservas

El Banco Central arrancó el mes de octubre con la compra de US$ 122 millones en el mercado de cambios, una de las más altas de los últimos meses. Las reservas brutas crecieron US$ 1.291 millones y de esta forma cerraron la jornada en US$ 28.458 millones, recuperando parcialmente el derrumbe de US$ 1.995 millones en la jornada previa.

En tanto, en un mercado nutrido por dinero proveniente del blanqueo, el dólar blue bajó $ 15 hasta los $1.220. En el mercado oficial de cambios, el dólar subió 50 centavos hasta los $971. En septiembre acumuló un alza de apenas 1,78%, la menor desde que asumió la presidencia Javier Milei. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 223,4 millones, en futuros MAE de US$ 2 millones y en el Rofex de US$ 620 millones.

Walter Moreno/MDZ con Moto G24

El dólar MEP cotizó a $1217,71, por lo que la brecha cambiaria con el oficial se ubicó en el 25,4% y el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1239,91 con un spread con el oficial del 28,2%.

El S&P Merval avanzó 1,1% a 1.716.571,19 puntos, las acciones argentinas subieron hasta 2,9% en Wall Street y el riesgo país medido por el JP Morgan se mantiene en torno a los 1.290 puntos.