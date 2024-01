Liberan restricciones a importadores, pero sigue el cepo al dólar oficial

Se publicó en el Boletín Oficial la resolución de la Secretaría de Comercio que elimina la obligación de los importadores de contar con la aprobación de la AFIP sobre su capacidad económica financiera tras pasar por el “Sistema de Capacidad Económica Financiera” (CEF).

Esta decisión se da en el marco del programa de desregulación del comercio exterior y de corrección de la crisis por la deuda por importaciones con empresas en el exterior a través de la emisión del bono Bopreal y la creación de un padrón de deuda comercial de importadores (DJDI), por el que ya se suscribieron USS 14.000 millones el día de hoy, primer paso para regularizar la deuda de importadores.

Industriales reclaman la liberación del acceso a dólares oficiales para importar. Noticias Argentinas

La norma publicada también extiende hasta el 24 de enero el plazo para la inscripción a ese padrón, que pretende "conocer y transparentar la deuda real" que las empresas tienen con proveedores del exterior.

Al respecto, el ex asesor de Javier Milei y ex viceministro de Economía, Carlos Rodríguez, dijo en la red social X que "al final la deuda con los importadores parece que era un globo que se esta desinflando desde que apareció la amenaza de auditoría. De US$ 62.000 millones iniciales, ahora se habla de 14.000 millones y el Bopreal casi no tiene demanda" y reclamó "No entiendo porqué a los importadores que dicen que tienen deuda vencida no los intiman a que compren en el CCL".

En tanto, tanto importadores como empresas industriales que buscan insumos importados para continuar con su producción siguen esperando que se libere el acceso al Mercado Único de Cambios (MULC) para poder acceder al dólar oficial mayorista, que hoy cotiza en $814.

Las empresas automotrices, por ejemplo, esperan soluciones para volver a activar sus plantas. Hasta el momento, señalan que deben US$ 5000 millones en autopartes y que si no tienen respuestas no tendrán más remedio que suspender turnos.

La misma demanda sostienen las pymes. Desde el grupo Industriales Pymes Argentinos (IPA) reclamaron por su necesidad de obtener divisas internacionales para el pago de las compras en el exterior y aseguran que ya hay fábricas que ya suspendieron operaciones por la falta de insumos básicos .