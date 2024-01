El Banco Central suma dólares en un mercado de cambios caliente

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó la jornada con un saldo positivo de US$ 128 millones por compras en el mercado de cambios, con lo que logró en lo que va en el mes de enero sumar US$ 832 millones a las reservas internacionales.

La entidad comenzó con su raid comprador desde el primer día de gobierno de Javier Milei y con la llegada de Santiago Bausili a la presidencia. Desde el 13 de diciembre ya acumula compras por US$ 3.694 millones.

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar mayorista tuvo una leve suba de 0,06%, para cerrar en $814,4. La cotización minorista (Banco Nación), en tanto, quedó en $834 para la venta.

Banco Central de la República Argentina. Télam

El dólar blue cerró la jornada con una fuerte suba de 6,67% y cotizó $1120. Los dólares financieros lograron un poco de estabilidad luego de jornadas con fuertes alzas. El dólar MEP subió aún un 1,7% y cerró en $1161. El CCL, en cambio, cedió un 0,3% y concluyó la jornada en $1197.

Las reservas brutas del BCRA se ubicaron en US$ 23.285 millones, con lo que recuperó US$ 54 millones respecto de la jornada hábil anterior. Las reservas netas de la entidad, no obstante, aún tienen un rojo en torno a US$ 8800 millones.