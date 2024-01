Brecha cambiaria e inflación: cómo hacer rendir la plata en el mediano y corto plazo

En una Argentina inestable, donde cada casa tiene su propio ministro de Economía, es importante saber qué está pasando con la plata y qué conviene hacer para que rinda un poco más.

Esto puede ir cambiando día a día, sobre todo en los próximos meses, que se anuncian muy complicados. Elena Alonso, economista y asesora financiera, habló este jueves en MDZ Radio 105.5 FM y dio algunos tips para ordenar la economía doméstica.

Para empezar, explicó que en estos últimos días “lo que ha pasado esta semana es que el dólar se está sobrecalentando un poquito. El blue empezó a rozar los $1.100, es porque la inflación está aumentando y esto hace que el tipo de cambio sienta una presión. Y también esto de que no me rinden los pesos, a donde los ponga, me voy al dólar que me siento seguro”.

“El Gobierno quiere que no haya tanta brecha; cuando la brecha aumenta, como está pasando ahora, el dólar oficial va a pegar un saltito devaluatorio nuevamente porque la brecha no puede ser más del 20%”, indicó.

Además, remarcó que hoy por hoy “podés comprar todos los días dólar MEP y transferirlos a tu cuenta en dólares, ya no hay problemas. Todo lo que es subsidio, no permite comprar dólar MEP ni dólar ahorro, hay que esperar que esas restricciones se salgan. ¿Por qué no sacan esas restricciones de una? Porque se va a ir directamente al dólar y va a generar un sobrecalentamiento de precios, pero lo van a ir liberando de a poco, porque la impronta de este Gobierno es que cada uno tenga la libertad de hacer lo que quiera con su plata”.

Alonso - conocida como elena.financiera en las redes – reiteró: “Tener pesos guardados está mal; tener dólares guardados no está mal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo podemos tener esos pesos guardados, sobre eso es a dónde voy”.

De esta manera, recomendó:

Corto plazo: plazo fijo, ya saben que no. Plazo fijo UVA tampoco.

Mediano plazo: comprar instrumentos que estén atados al dólar para mí es la mejor opción

Sobre utilizar las billeteras virtuales para generar algo de ganancia, Alonso señaló que “está bien; no se trata de volverse un experto en finanzas, pero sí cuidarla plata, porque hoy la inflación del 1% diario es muchísimo. Las billeteras virtuales es mejor usarlas por unos días, por un mes es mucho”.

“Conviene usar esa plata y stockearse de mercadería, cosas que nos ayuden a sortear la inflación que va a venir de acá a marzo”, aconsejó: “Pero por pocos días sí: cobraste hoy y el 10 pagás el alquiler, usen esos días de interés”.

Escuchá la entrevista completa