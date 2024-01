Ingresaron los fondos del FMI y las reservas del Banco Central subieron fuerte

El Banco Central corto la racha de 33 días consecutivos de compras netas en el MULC (Mercado Único Libre de Cambios) y cedió US$ 10 millones. Una pérdida menor que no hace mella en lo acumulado para el mes de enero que cerró en US$ 3.273 millones. Así para el cómputo desde el pasado 13 de diciembre las arcas de la institución monetaria se nutrieron con US$ 6.135 millones.

Pero además, en la jornada se aprobó la revisión del acuerdo con el FMI por lo que el país recibió el préstamo por US$ 4700 millones con los que pagó vencimientos por US$ 2800 millones.

De esta forma, la entidad sumó para las reservas totales US$ 2.527 millones desde el día anterior hasta llegar a los US$ 27.635 millones.

El dólar se desinfló tras el acuerdo con el FMI. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar mayorista cotizó a $ 826,4 para la venta con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 309,3 millones, en futuros MAE de US$ 230,3 millones y en el Rofex de US$ 1475 millones.

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar blue sufrió una fuerte baja y cerró en $ 1.195 para la venta, es decir $ 20 menos que el día anterior. Los dólares financieros también sufrieron fuertes bajas. El MEP terminó en $ 1.177 y el CCL cerró en 1249 con bajas cercanas al 3%. El dólar minorista oficial del Banco Nación, en tanto, cotizó para la venta en $ 845,5.