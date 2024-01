En tres meses, la nafta aumentó un 282% y amenaza con subir un 25% más

Desde el mes de noviembre pasado, el precio de los combustibles comenzó con un raid de aumentos que se aceleró en los últimos días, a partir de la programa de desregulación que comenzó el nuevo presidente Javier Milei.

Tomando como punto de partida el aumento autorizado por el gobierno de Alberto Fernández a comienzo del mes de octubre, el primero pos devaluación del mes de agosto, el total de la suba fue del 282%.

Para el caso del precio testigo del precio de la nafta super de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, la suba decidida el 3 de noviembre fue del 10%, con lo que pasó a costar $248 a $272. En enero de 2023 valía $156,8 y para octubre el incremento había sido del 58%.

El siguiente aumento fue del 14% y se produjo el 23 de noviembre. La nafta en ese caso llegó a $311 por litro en su versión 95 octanos.

El último ajuste del ciclo de Sergio Massa como ministro se produjo a horas del traspaso de mando. El 8 de diciembre - a horas del traspaso de mando- el gobierno autorizó, a pedio de las empresas y con la certeza de que Javier Milei desregularía el sector para llevar el precio a estándares internacionales, un aumento del 30%. En ese día la nafta super de YPF pasó a valer $404.

Unos días después, tras la devaluación anunciada por el nuevo gobierno de la mano del ministro Luis Caputo, hubo un nuevo sacudón en los combustibles, esta vez del 37%. Así la super se vendió en las YPF a $553.

La última de las subas llegó al inicio de la temporada alta de las vacaciones. El 3 de enero las empresas petroleras anunciaron una nueva suba, esta vez del 27%. De esta forma el litro de referencia llegó a costar los actuales $699, totalizando un aumento en los primeros días de la gestión Milei del 73%.

Impuestazo

Mañana vence el tiempo de congelamiento del impuesto a los combustibles que decidió en 2021 el gobierno. Se espera, por lo tanto que -en tiempos de ajuste y necesidad de recaudación- el valor del tributo se actualice.

Según el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el incremento debería ser de 25% para recuperar el valor real calculado en base a 2018, cuando se estableció el mecanismo de actualización por inflación. Eso implicaría llevar la suma fija a unos $175 más por litro, es decir que el valor de la nafta super podría llegar a $874 en la ciudad de Buenos Aires.

Según esa misma estimación, en términos reales, lo recaudado por el Estado es el 8% de lo que se recaudaba en 2018. La actualización implicaría una multiplica el importe del impuesto por 6,3 veces y llevaría el aumento en los últimos 90 días al 352%.

Valor dólar

Aunque estas subas parecen desbocadas, desde el Gobierno apuntan a que el ajuste se debe al extraordinario retraso de precios que había acumulado durante el gobierno de Alberto Fernández.

La nafta super en enero de 2023 cotizaba a US$ 0,46, tomando como referencia el valor blue de $346 por dólar. Para octubre de ese mismo año, había pasado a costar US$ 0,26, motivo por el cual las fronteras de la Argentina se vieron invadidas por visitantes de países vecinos que buscaban llenar sus tanques de nafta, en medio de tours de compras.

El último aumento del 3 de enero llevó el precio de la nafta a casi US$ 0,90 sobre el valor del dólar mayorista oficial de $800, y a US$ 0,70 sobre el valor blue de $1000. Aunque a partir de ese momento volvió a perder fuerza y hoy cotiza a US$ 56 por unidad de blue medida a un valor de $1215.

En la comparación internacional hay que mencionar que el precio en dólares del litro de nafta en los países limítrofes es US$ 1,2 en Brasil (país productor de combustible al igual que la Argentina), US$ 2,1 en Uruguay, US$ 0,91 en Paraguay y US$ 1,5 en Chile. En Estados Unidos, en tanto, cotiza alrededor de US$ 0,9 y en Europa varía entre US$ 1,2 y US$ 1,8.