El Banco Central superó los US$ 6000 millones en compras desde que asumió Milei

El Banco Central completó 33 días consecutivos de compras netas en el MULC (Mercado Único Libre de Cambios) y superó la barrera de los US$ 6000 millones desde que inició el gobierno de Javier Milei.

En la jornada de este martes concluyó con un saldo favorable de US$ 167 millones y sumó ya en el mes US$ 3.283 millones y desde diciembre US$ 6.145 millones, con lo que superó la barrera de los US$ 6000 millones.

Según declaró el mismo presidente Javier Milei en recientes entrevistas internacionales a las empresas de noticias CNN y The Wall Street Journal, esta acumulación de dólares le permite acercarse rápidamente a su plan de dolarización.

Walter Moreno/MDZ

No obstante, el Banco Central quedó con un nivel de reservas totales de US$ 25.108 millones, con lo que perdió US$ 49 millones desde la jornada anterior.

El dólar mayorista cotizó a $ 825,7 para la venta con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 287,1 millones, en futuros MAE de US$ 100,5 millones y en el Rofex de US$ 635 millones.

En el mercado cambiario libre, en tanto, el dólar blue tuvo una leve baja y cerró en $ 1.215 para la venta, es decir $ 5 menos que este lunes. Los dólares financieros cerraron mixto. El MEP terminó en $ 1.198 con una baja del 1% y el CCL cerró en 1267 con una mejora del 0,5%. El dólar minorista oficial del Banco Nación, en tanto, cotizó para la venta en $ 845.