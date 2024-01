El Banco Central superó los US$ 25.000 millones de reservas

El Banco Central quebró la barrera de los US$ 25.000 millones de reservas después de haber tocado los US$ 20.500 millones en la última etapa del Gobierno de Alberto Fernández. Con la compra de US$ 117 millones netos en la jornada de este viernes, llegó a US$ 25.004 millones en reservas totales, lo que significa el monto más alto desde el 17 de octubre pasado y la suma de US$ 146 millones desde la jornada anterior.

De esta manera completó el día 31 consecutivo de compras netas en el MULC (Mercado Único Libre de Cambios) y acumuló un saldo favorable en la semana por US$ 802 millones, en el mes de US$ 3.032 y desde el 13 de diciembre ya sumó US$ 5.894 millones.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar mayorista cotizó a $ 823,5 para la venta con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 254,1 millones, en futuros MAE de US$ 0,5 millones y en el Rofex de US$ 516 millones.

En el mercado cambiario libre, en tanto, el dólar blue tuvo una leve baja y cerró en $ 1.220 para la venta, es decir $ 25 menos que el jueves. Los dólares financieros también cedieron. El MEP terminó en $ 1.189 y el CCL cerró en 1230. El dólar minorista oficial del Banco Nación, en tanto, cotizó para la venta en $ 842,75.