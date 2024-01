El Banco Central lleva 28 días seguidos de compras netas de dólares

El Banco Central de la República Argentina realizó por 28° jornada consecutiva compras netas de dólares en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC), esta vez por US$ 189 millones.

De esta manera el gobierno ya lleva comprados US$ 5.415 millones desde que inició el gobierno de Javier Milei y alcanza los US$ 2.552 millones en lo que va a enero.

El dólar mayorista cotizó a $821,9 para la venta con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 244,2 millones, en futuros MAE de US$ 61 millones y en el Rofex de U$S 360 millones.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El blue tuvo otra jornada de suba y cerró en $1255, con lo que subió $30 respecto del día anterior. Los dólares financieros, en cambio, recortaron algo de la suba de los días anteriores y cerraron a la baja. El MEP terminó en $1231 y el CCL cerró en 1285. El dólar minorista oficial, en tanto, cotizó para la venta en $869,92.

Las reservas del Banco Central concluyeron la jornada en US$ 24.669 millones, lo que implica una suba de U$S 182 millones desde el día anterior.