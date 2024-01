Una novedosa forma de ganar dinero con el tenis junto a Mariano Zabaleta

El talento es condición necesaria, pero no la única. Desde hace más de cien años, con la popularización y profesionalización de los diferentes deportes, se repite el mismo problema en todo el mundo: la falta de recursos.

Por ejemplo, un tenista para poder pagar los gastos en los inicios de su carreras necesita entre US$ 40.000 y US$ 50.000 anuales y la mayoría no cuenta con esos recursos. Por lo que es la norma que mucho talento no logre destacar.

Cuando están en transición hacia el profesionalismo ya necesitan cerca de US$ 90.000. Y todos los profesionales arrancan el año con un déficit de US$ 200.000 porque saben que los costos de su equipo lo van a tener que pagar igual.

Ese fue el principal motivo que unió al ex tenista, integrante de la generación de oro del tenis, Mariano Zabaleta y al emprendedor digital Ángel Lombardi para desarrollar Slice Token, una empresa con dos objetivos claros. El primero es apoyar a tenistas y golfistas jóvenes a desarrollar sus carreras. El segundo es generar un novedosa forma de inversión con ganancias de corto, mediano y largo plazo.

Slice Token

Se trata de una plataforma que permite fondear la carrera deportiva de jóvenes jugadores de tenis y golf a través del sistema blockchain y la tokenización de activos para que inversores y fans puedan invertir en etapas tempranas del desarrollo profesional de estos deportistas.

En apenas unos meses desde su lanzamiento, Slice Token ya incluyó a cerca de 50 deportistas de quince países, la mayor parte de la Sudamérica, pero también de lugares como India. Y no sólo sumó a juveniles, también forman parte jugadores de renombre como el peque Diego Schwartzman, Tomás Etcheverry o Juan Pablo Varillas. Forman ya parte de la comunidad cerca de 7.000 usuarios inversionistas. La novedad comienza a conocerse en todo el mundo y ya establecieron contactos con las distintas asociaciones de tenis y golf en el mundo, quienes se mostraron muy interesados.

El modelo de negocios es simple y no requiere conocimiento alguno del mundo de criptomonedas y blockchain. Los deportistas emiten una cantidad limitada de tokens, algo similar a acciones de sus carreras deportivas, con lo que ceden el 30% de sus premios futuros en el circuito, que en ambos deportes son públicos. Cada jugador puede emitir en la plataforma hasta 20.000 tokens y cualquier persona puede invertir en la carrera de un golfista o tenista desde los US$ 20.

"Cada jugador emite su propio token. Cada uno de ellos representa hasta un 0,0015% de los premios de los torneos y con ese número en mente el jugador define cuántos toquen vender y a qué precio", señala Lombardi. Slice Token permite apoyar a tenistas que recién inician sus carreras. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El mecanismo también es sencillo. Cada jugador compromete alrededor del 30% de sus ganancias futuras y cada semana Slice Token reparte a los tenedores de token el porcentaje que les corresponde de los premios que cada jugador obtiene.

"No es necesario saber nada de criptomonedas para registrarse. El registro es automático, se crea una billetera virtual para alojar los tokens y los dólares digitales que les permiten comprar los tokens de los jugadores y que se pueden comprar con tarjeta de crédito en pesos. Todo está pensado para que sea muy simple de uso. Además es posible vender el token en el mercado. En la medida en que la expectativa de los premios de los jugadores vaya en aumento, crece el precio del toquen y como en el caso del jugador Tomás Etcheverry pasar de costar US$ 20 a US$ 200", asegura Lombardi.

"Es un problema que existe desde hace 100 años tanto en el tenis como en el golf y hoy se puede resolver gracias a la tecnología y permite que todos los chicos y las chicas puedan intentarlo y que no se les trunque el camino por no tener financiación. Estamos creciendo mucho más rápido de lo que planeamos en muchos países", cuenta entusiasmado Mariano Zabaleta, quien llegó a ser top 21 en el ranking y obtuvo tres títulos ATP.

"Es un deporte muy caro y hay una falsa concepción de que es un deporte de ricos. Todo lo contrario, muchos se quedan en el camino por falta de financiamiento", cuenta Lombardi.

Ser parte de la comunidad de jugadores

Slice Token le ofrece a los fans, además, la posibilidad de seguir a los jugadores a los que apoyan. Con la compra de los tokens pueden ser parte de la comunidad del jugador.

"Cada jugador define distintas experiencias para su token. Una de ellas es la participación de un día de entrenamiento, como el que realizamos esta semana con Juan Pablo Varillas. También se realizan sorteos y acceder a contenidos exclusivos. Este es uno de los motivos por el que muchos invierten en jugadores ya consagrados o consolidados en el circuito. Por más de que ya hayan ganado mucho dinero, ofrecen la posibilidad a los fans de ser parte de sus carreras", cuenta Lombardi.

"Lo que tenemos que hacer ahora es que se haga cada vez más conocido a nivel mundial. Y seguir sumando jugadores", apunta Zabaleta.