El Banco Central sumó en un mes un tercio de las reservas que le pide el FMI

El Banco Central cerró una nueva jornada de compras de dólares en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) y superó los US$ 5000 millones desde que llegó Javier Milei a la presidencia.

Este viernes adquirió US$ 116 millones y terminó la semana con compras netas por US$ 794 millones. En el mes de enero ya acumula US$ 2.230 millones.

Las reservas totales, en tanto, llegaron a US$ 24.421 millones, con lo que sumó US$ 121 millones desde el día anterior. Cuando llegó Luis Bausili al Central estaban en US$ 21.017, lo que implica que las aumentó US$ 3404 millones, un tercio de los US$ 10.000 millones que el FMI le reclama para todo 2024.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El esfuerzo de las autoridades monetarias están en línea con lo firmado en el último acuerdo con el FMI, que incluye un compromiso del Gobierno para sumar US$ 10.000 millones a las reservas de 2024.

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar mayorista tuvo una nueva micro suba de 0,06% y cerró en $819,7 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 297,600 millones, en futuros MAE de US$ 60 millones y en el Rofex de US$ 380 millones.

El mercado cambiario libre, en tanto, frenó la carrera alcista. El dólar blue cerró la jornada con una baja de $20 y cotizó en $1220, manteniendo la brecha con el mayorista de algo menos del 50%. Los dólares financieros, por su parte, mantuvieron el impulso. El MEP cerró en $1.257, y el CCL en $1.298.