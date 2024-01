El Banco Central continúa sumando dólares a las reservas

El Banco Central terminó la jornada con un nuevo saldo positivo en dólares y sumó US$ 172 millones adquiridos en el Mercado Único de Cambios (MULC). De esta forma en el mes de enero acumuló compras por US$ 2119 millones y US$ 4.976 millones desde el inicio de la gestión de Santiago Bausili como presidente del organismo.

De esta forma, las reservas totales llegaron a US$ 24.300 millones, es decir, US$ 137 millones más que en la jornada del día anterior, y el monto más alto desde el pasado 30 de octubre cuando llegaba en US$ 24.614 millones.

Estas compras se producen en un contexto de alta volatilidad en el mercado de cambios libre

El dólar blue tocó cerró en $1.240, lo que implica una suba del $15, respecto al cierre de ayer. Las cotizaciones de los llamados dólares financieros, son los que más subieron. El MEP cotizó a $1220 y el CCL se vende a $1284.

Alf Ponce Mercado/ MDZ

La brecha del dólar blue con el mayorista, que cotizó a $819,2, se amplió a más del 55%. El dólar turista cotizó a $1342 por unidad.