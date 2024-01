El Banco Central suma reservas y alcanza el mayor monto desde octubre

El Banco Central volvió a sumar dólares a las reservas con la compra neta de US$ 208 millones en el Mercado Único de Cambios (MULC). De esta forma en el mes de enero acumuló compras por US$ 1942 millones y US$ 4.804 millones desde el inicio de la gestión de Santiago Bausili como presidente del organismo.

De esta forma, las reservas totales llegaron a US$ 24.163 millones, es decir, US$ 194 millones más que en la jornada del día anterior, y el monto más alto desde el pasado 30 de octubre cuando llegaba en US$ 24.614 millones.

Estas compras se producen en un contexto de alta volatilidad en el mercado de cambios libre, con un dólar blue que se movió un 3,18% y cotizó en $1225 por unidad para la venta, mientras que el dólar MEP subió un 5,6% hasta alcanzar $1228,6, con un CCL que aumentó 4,9% y se vendió en $1273.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En todos los casos tocaron los valores nominales históricos más altos y ampliaron la brecha con el dólar mayorista, hasta el 50% en el caso del dólar blue,

La cotización mayorista oficial fue de $ 818,6 para la venta con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 353,7 millones, en futuros MAE de US$ 81 millones y en el Rofex de US$ 554 millones.