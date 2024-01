Pese a la disparada del dólar, el Banco Central sigue de compras

El Banco Central continuó con su tendencia compradora y sumó este martes compras netas por US$ 217 millones en una jornada con turbulencias en el mercado cambiario que marcaron una dispara tanto del dólar blue como de los financieros.

Con este resultado, el organismo monetario acumuló compras por US$ 1734 millones en lo que va del mes y US$ 4596 millones desde que Santiago Bausili asumió como director en el mes de diciembre con el cambio de Gobierno.

A pesar de ello, las reservas totales alcanzaron los US$ 23.969, con lo que perdió US$ 27 millones desde la última jornada hábil tras las primeras operaciones de compras de divisas por importaciones cumplido el primer plazo de liquidación.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En tanto, el dólar mayorista cotizó en $818, lo que implicó una suba de $0,5 respecto del día anterior, con un mercado que operó un volumen operado en el segmento mayorista de US$ 358,2 millones, en futuros MAE de US$ 60 millones y en el Rofex de US$ 313 millones

Al cierre el dólar blue o libreo cotizó a $1160 para la compra y $1180 para la venta, una suba de $50 respecto del día anterior. En Mientras que los dólares financieros también tuvieron fuertes subas. El dólar MEP trepó 3,40% para cotizar a $1163 y el Contado con Liqui (CCL), continuó con su postura alcista y subió 4,30% hasta los $1215.

El dólar tarjeta, que se usa para compras en dólares en el exterior, contratar servicios de streaming, o para atesoramiento cerró la rueda en $1340,40.