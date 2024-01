El Banco Central sigue en racha compradora y el mercado se pregunta hasta cuándo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo la tendencia compradora en el arranque de la semana, con compras netas por US$ 81 millones.

Tras los buenos resultados en la última licitación del BOPREAL, el bono que el Gobierno emitió para atender la deuda comercial en dólares de los importadores, la expectativa del mercado está centrada en lo que puede pasar con las compras del BCRA, que viene acumulando divisas ininterrumpidamente desde el 13 de diciembre.

También incide el inicio del mecanismo de pago de importaciones que arrancó este lunes con hasta el 25% de las importaciones realizadas por parte de las empresas que no importan combustibles, alimentos o medicamentos, que ya pueden pedir dólar por el total de las operaciones. Así, empieza a crecer la presión sobre el mercado único y libre de cambios (MULC).

Con el resultado de este lunes, la autoridad monetaria suma compras por US$ 1517 millones en lo que va del mes y anotó 4379 millones de dólares desde que empezó el raid comprador en diciembre.

Así, las reservas brutas llegaron a US$ 23.996 millones, el nivel más alto desde fines de octubre. La estrategia oficial es continuar fortaleciendo su posición en divisas, buscando "pavimentar" con dólares el puente hasta marzo-abril, cuando comenzarán a ingresar los dólares de la cosecha gruesa, soja y maíz.

Durante la jornada el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 138,852 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) fue de US$ 2,5 millones y en el Rofex US$ 113 millones, en una rueda con menor volumen por el feriado en Estados Unidos.

Al cierre el dólar libre o paralelo cotizaba a $1080 para la compra y $1130 para la venta, una suba de 0,89%, mientras que el dólar MEP trepó 2,60% para cotizar a $1125,30 y el Contado con Liqui, que la semana pasada estuvo muy "caliente", registró un alza de 2,50%, hasta $1164,60-. Por su parte, el dólar tarjeta, que se usa para compras en dólares en el exterior, contratar servicios de streaming, o para atesoramiento cerró la rueda en $1339,60.