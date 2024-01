El Banco Central aceleró y cerró la semana con más compra de divisas

El Banco Central concretó una de las mayores compras del ciclo Luis Bausili con US$ 300 millones en la jornada de este viernes. De esta forma acumuló en la segunda semana de enero la suma de US$ 805 millones y en lo que va de enero US$ 1.436 millones.

La seguidilla positiva de todo el mandato Milei ya suma US$ 4.298 millones, un número que está en línea con lo firmado en el último acuerdo con el FMI, que incluye un compromiso del Gobierno para sumar US$ 10.000 millones a las reservas de 2024.

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar mayorista tuvo una nueva suba de 0,07% y cerró en $816 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 463,784, en futuros MAE de US$ 40 millones y en el Rofex de US$ 356 millones. La cotización minorista (Banco Nación), en tanto, quedó en $835,5 para la venta, lo que implica una suba de $0,5.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar blue, en tanto, cerró la jornada sin movimientos en toda la jornada y cotizó en $1120, manteniendo la brecha con el mayorista del 37%. Los dólares financieros, por su parte, volvieron a ceder valor. El MEP perdió 2,3% y cerró en $1.093, y el CCL cayó un 1,3% y concluyó la jornada en $1.132.

Las reservas brutas del BCRA se ubicaron en US$ 23.976, con lo que recuperó US$ 406 millones respecto de la jornada hábil anterior.