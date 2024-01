Alerta importadores: la AFIP aclaró el alcance de las nuevas disposiciones

En un comunicado, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, sintetizó los principales aspectos de la decisión publicada en el Boletín Oficial sobre importaciones a través de la Resolución General 5478.

El organismo que conduce Florencia Misrahi, destacó la eliminación de las restricciones en la tramitación de importaciones, entre ellas que la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CAF) de los operadores "dejó de ser un obstáculo para la tramitación de importaciones".

"La medida profundiza la simplificación del Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) con el objetivo de garantizar la transparencia del comercio exterior", aclaran.

De esta forma, "quedan garantizados los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC), reafirmando que la discrecionalidad será ajena al SEDI. De este modo, el Sistema CEF funcionará exclusivamente a efectos estadísticos", plantean.

Se simplifica el SEDI para importadores. NA

Por otro lado, aclararon que la inscripción en el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior se extiende a importaciones vía régimen de courier y declaraciones de Ingreso a Zona Franca y que se prorroga la fecha límite para el empadronamiento hasta el 24 de enero inclusive.

Al respecto, la secretaría de Comercio, anunció que ya se registraron deudas por US$ 21.000 millones en el padrón, montos compuestos por US$ 16.500 millones correspondientes a grandes empresas, US$ 2.500 millones de empresas medianas y US$ 2.000 millones de pequeñas y micro empresas.

El organismo destacó que la obligatoriedad de inscribirse al Padrón a todos aquellos que, habiendo realizado operaciones de importación de bienes y/ o servicios hasta el 13/12/23, no han accedido al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones.