Uno de los directores del BCRA se sinceró sobre el nivel de reservas de Argentina

En la última jornada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$58 millones y ya acumula 18 jornadas consecutivas con saldo positivo; sin embargo, su nivel de reservas continúa en rojo. En este marco, Agustín D''Attellis, uno de los directores del BCRA, habló de cómo trabajan para hacer frente a esta situación y de por qué no logran engordar las arcas.

"Tenemos una restricción muy fuerte y venimos administrando la escasez de divisas que se generó este año, priorizando la actividad económica", comenzó diciendo en declaraciones a Urbana Play. Y defendió: "Muchos auguraban recesión y eso no ocurrió. Cuando mirás los indicadores agregados explica la caída del sector agropecuario. Encontrás variaciones positivas y negativas".

Las reservas totales del Banco Central se ubicaron al fin de la jornada del 7 de septiembre en US$ 27.628 millones, por debajo de los U$S 27.678 millones del día hábil anterior y más de U$S 1300 millones menos desde el 23 de agosto, fecha en la que ingresó el préstamo del FMI.

Si bien el BCRA continúa con la racha compradora, no logra engordar sus arcas.

El director del BCRA, se mostró positivo de cara al futuro y sostuvo que "en enero, el gasoducto y la finalización de las elecciones nos darán un mejor panorama".

¿Dólar en jaque?

"No hay explicaciones económicas para que el dólar valga $800", afirmó de manera tajante Agustín D'Attellis, director del Banco Central.

Sobre su visión de cómo se debe administrar el acceso a los dólares fue tajante: "La postura del BCRA siempre fue que todos aquellos que reciban algún tipo de subsidio por parte del Estado no tiene posibilidad de acceso al mercado cambiario, del cupo a los 200 dólares".

Acto seguido, D''Attellis aclaró que, "formalmente" no le corresponde al BCRA tomar estas medidas. Y en esta línea, recordó, que actualmente, "no hay ninguna restricción para el acceso al mercado del dólar MEP, pero sí se restringe el acceso al mercado de los 200 dólares a los que reciben subsidio".