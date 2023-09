Paso a Chile: las cuantiosas pérdidas por cierres “innecesarios”

La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) expresó que las pérdidas en el sector por el cierre del Paso Cristo Redentor son millonarias. En esta línea, agregó que mucho de lo que sucede podría modificarse con un poco de decisión política al tiempo que expresó que muchos días de cierre han estado injustificados.

Así, la Asociación realizó una diferenciación entre lo que perdió el sector de transporte con y sin las cargas durante los días en que han tenido que esperar por la apertura solo durante el invierno. A través de un comunicado, expresó que se contabilizan pérdidas por más de 19 millones de dólares durante los últimos 19 días de cierre.

La cifra se calculó en función del costo que tiene cada camión por día y que contabiliza el salario del conductor con sus viáticos y seguros; entre otros ítems. Todo suma 250 dólares por día, lo que se multiplicó por los 4000 camiones varados en alta montaña. El resultado es de 1 millón de dólares por día y de 19 millones al sumar las casi 20 jornadas del Paso cerrado.

“Esto sin contar con el costo de oportunidad que se desvanece por no poder mover las unidades que quedan prácticamente atrapadas en Uspallata”, destacaron desde la Asociación. Agregaron que las pérdidas crecen aún más si se calcula el valor promedio de las cargas que se transportan.

Según Aprocam también hubo pérdidas por costo de oportunidad

En este caso, las empresas dejan de ganar un aproximado de 25000 dólares con un total acumulado de 100 millones de dólares por la mercadería inmovilizada durante casi tres semanas. “Esta temporada invernal atraviesa el tercer corte y uno de ellos ha sido mayor a quince días seguidos sin contar el tiempo que se pierde en descongestionar el tránsito una vez habilitado”, destacaron desde la Asociación.

Con respecto a la situación actual del paso, Ricardo Squartini, presidente de la entidad, comentó que hasta el domingo 10 no habrá novedades de apertura y que recién entonces se evaluará la posibilidad de abrirlo el lunes si las condiciones del tiempo así lo permiten.

Un problema que se complica

Los cierres por mal tiempo es algo que está contemplado en la cuenta de los empresarios del transporte. En este sentido, el reclamo está atado a que en lo que va del año el cruce va a tener más 60 días de inactividad (lleva 58) y a que dicho cierre excede a los fenómenos naturales de manera estricta.

De este modo, advirtieron que otra buena parte de los cortos se debieron a lo que calificaron como “ineficacia de quienes detentan el poder en el manejo del Paso Cristo Redentor”. Carlos Messina, miembro de Aprocam, destacó que el presente ha sido un año muy negativo para el transporte. El cierre va más allá de los fenómenos climáticos. Foto: Aprocam

En este punto sumó que buena parte de los cierres que se realizaron podrían haber sido menores o de menos días. Esto debido a la experiencia previa en que se ha manejado mucho mejor la circulación de los vehículos durante las ventanas que el clima abre a lo largo de la temporada.

“Entendemos que hay un problema muy importante de comunicación y sobre todo de coordinación con el lado chileno que no permite mejorar condiciones de transitabilidad”, destacó el empresario. Es que durante otros años –incluso con menor tecnología tanto de la maquinaria de Vialidad como de los mismos camiones_ la situación se ha resuelto de manera más ágil.

En este contexto, Messina descartó que el Paso esté saturado sino que no funciona como corresponde o como podría hacerlo mucho mejor si hubiera disposición a que eso suceda. Lo que no quita, no obstante, que el Centro Integrado que funciona en Uspallata no necesite una mejor tecnología así como una digitalización de los diversos trámites debido a que todavía se trabaja de manera manual.