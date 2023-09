Mapa de Valor, herramienta clave para impulsar la excelencia en las empresas

El programa MEdA (Mejores Empresas de Argentina), una iniciativa que busca premiar y fomentar la mejora continua en empresas privadas, tiene su convocatoria abierta para su tercera edición y promete ser más grande y enriquecedor que nunca.

Desde el inicio de su expansión por América Latina en 2017, la iniciativa global ideada por Deloitte –y que en nuestro país se desarrolla en conjunto con Santander y Ucema– tuvo como objetivo reconocer y premiar a empresas destacadas y, sobre todo, acompañarlas en un proceso de introspección para conocer fortalezas y oportunidades de mejora. Hoy el programa está presente en 12 países de la región.

Mejores Empresas forma parte de la iniciativa global “Best Managed Companies", creado por Deloitte Canadá en 1993. En su primera edición argentina realizada en 2021, el programa reconoció a ocho compañías, un logro que fue ampliamente celebrado por la firma de consultoría, especialmente si se compara con otras ediciones exitosas del programa como las de Bélgica o Francia.

El segundo año, el número de empresas premiadas se elevó a 14, y la mayoría de ellas repitió la experiencia debido al valor del análisis comparativo con otras compañías similares en su sector. Para la tercera edición, la expectativa es continuar con esa escalada y reconocer cada vez a más empresas.

Pilar Ruiz de Chávez, socia de Deloitte y líder del programa Mejores Empresas de Latinoamérica, destaca que la participación de las empresas premiadas en ediciones anteriores es un testimonio del valor que encuentran en MEdA.

La oportunidad de aprender de otras empresas, no solo argentinas sino de la región, y compartir mejores prácticas son dos de los grandes valores que se llevan todos los participantes, resulten ganadores o no. Además, la comunidad no se limita a las fronteras nacionales, sino que se extiende a cada país participante, enriqueciendo aún más el proceso con la diversidad de experiencias regionales.

Una comunidad que crece

"Queremos ser parte del recorrido de las empresas, construyendo un camino de mejora continua. Las compañías que ya han sido reconocidas vuelven a participar, y esto impulsa a mantener un proceso constante de mejora. Ahora estamos en la etapa de registro y esperamos que el número de participantes sea cada vez mayor. Porque así se construye una comunidad en la que las empresas privadas pueden compartir mejores prácticas y ponerlas en acción, especialmente con los retos que enfrenta la Argentina”, explica Ruiz de Chávez.

Las empresas que atraviesan el proceso tienen el respaldo de tres organizaciones serias, lo que fomenta la colaboración y el networking entre las pymes. Además, MEdA busca facilitar la interacción entre las compañías, promoviendo alianzas estratégicas y sinergias que pueden beneficiar a todos los involucrados.

“Algo que nos gusta mucho es que participar en el proceso no tiene costo. Y además buscamos dar pautas para que se conozcan entre otras empresas. Menciono lo del costo porque sí se tiene que cumplir ciertos criterios. Cuando se juntan estas empresas que son las mejores, sabes que la empresa que tienes en frente pasó por el mismo proceso y se genera una confianza base de que es una empresa seria y que está haciendo bien las cosas y puedes hacer negocios", destacó la especialista.

Y agregó: "Uno de los mejores resultados que podríamos tener es que se formen alianzas o que una empresa pase a formar parte de la cadena de suministro de otra”, resalta la socia de Deloitte y líder del programa.

Mapa de valor

El "Mapa de Valor de Deloitte" es otro componente central del programa y es la herramienta que la firma utiliza para analizar de punta a punta a las compañías candidatas. Este evalúa cinco impulsores clave: crecimiento en ventas, margen operativo, administración de activos, manejo de fortalezas y factores externos, y talento y sostenibilidad. Este mapa proporciona una base sólida para la evaluación de las empresas y guía el proceso de mejora.

“Tenemos el compromiso de hacer los reportes cada vez mejor. Y cuanto más generosa sea la empresa en términos de cuánto nos deja ver, mejor será la devolución”, resalta.

Un punto muy importante en relación al proceso es el compromiso de MEdA con la confidencialidad de la información que las empresas brindan, y han implementado medidas de seguridad rigurosas, incluyendo autenticación multifactor, pruebas de seguridad y acuerdos de confidencialidad, para proteger los datos proporcionados.

Con su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad, el programa se posiciona como un aliado clave para las empresas que buscan destacar en un mercado cada vez más competitivo.

Las empresas interesadas en participar de MEdA podrán hacerlo, de forma totalmente gratuita, a través del formulario de su sitio web (https://mejoresempresasdelatinoamerica.com/MEdA) y hasta octubre de 2023.