El Banco Central continúa con su racha compradora y cierra la semana en positivo

El Banco Central culminó la jornada con un saldo positivo de US$ 104 millones, la mayor compra de dólares en lo que va del mes por parte del organismo. Así, extendió a 19 jornadas consecutivas su racha compradora. De esa forma, a lo largo de septiembre acumuló compras por u$s 196 millones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios).

El precio del dólar mayorista continuó en el mismo nivel a $349,95, con un volumen operado en el segmento de contado de U$S 411,8 millones, en futuros MAE de U$S 19 millones y en el Rofex de U$S 428 millones.

Dólares. Walter Moreno / MDZ

En el mercado paralelo, en tanto, el dólar blue cotizaba al promediar la jornada en $708, 12 centavos menos que al cierre del día anterior. En los mercados financieros de cambio, las cotizaciones dieron un dólar MEP $ 673, con una baja de 0,2% y un CCL con una pérdida de 0,5%, cotizando a $735.

Las reservas totales del Banco Central se ubicaron al fin de la jornada del 7 de septiembre en US$ 27.648 millones, unos U$S 20 millones sobre el día hábil anterior y más de U$S 1300 millones menos desde el 23 de agosto, fecha en la que ingresó el préstamo del FMI.