El Banco Central mantiene los dólares a raya

El Banco Central terminó la jornada con compras en el mercado libre de cambios (MULC) por unos US$ 3 millones. De esta manera continúa con su política de culminar las jonadas apenas por arriba del punto de equilibrio, tras el anuncio de la liberación de divisas para la importación de insumos para las pymes. En total, en lo que va del mes, acumuló apenas US$ 12 millones.

El precio del dólar mayorista continúa estable a 350 por unidad con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 453,9 millones, en futuros MAE de US$ 97,6 millones y en el Rofex de US$ 667 millones.

Los dólares son la principal preocupación del Banco Central. Shutterstock

En el mercado paralelo, en tanto, el dólar blue promediaba la jornada con una importante baja de $10 hasta los $725, lo que implicó un descenso del 0,68%. En los mercados financieros de cambio las cotizaciones seguían mixtas casi al cierre. El dólar MEP subió 0,10% y se ubicó en $ 673,43, en cambio el CCL perdía un 1,5% y cotizaba a $758.

Las reservas totales del Banco Central se ubicaron al fin de la jornada del 4 de septiembre en US$ 27.774 millones, apenas por debajo de los US$ 27,820 millones del día hábil anterior.