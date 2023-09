Noelia Villafañe: “Los bancos han puesto piedras para que los monotributistas no lleguen al crédito”

Es titular de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) y contadora pública nacional graduada en la Universidad Nacional de Cuyo. No obstante, si hay algo que define a Noelia Villafañe tal vez sea su tenacidad y su compromiso. En 2019 creó la Asociación que nuclea a uno de los sectores trabajadores más voluminosos de Argentina y hoy se ha convertido la principal referente de los derechos de quienes poseen monotributo.

Aunque su trabajo viene desde hace mucho tiempo, su compromiso ha salido fuerte a la luz en las últimas semanas debido al trabajo de la Asociación para que los monotributistas puedan acceder al crédito anunciado por el Gobierno nacional. Es porque la posibilidad surgió de la insistencia de MARA para que hubiera una ayuda a este sector, pero también por el control y seguimiento que realiza cuando los bancos comenzaron a retacear los créditos por supuesta falta de información. La Asociación ha llegado a recibir 2000 reclamos por día por este tema.

En este marco y aunque es probable que muchos monotributistas hayan ido al banco Nación -principal entidad que hoy otorga el beneficio- y vuelto con las manos vacías, Villafañe pide insistir para conseguir ese capital tan necesario es para los monotributistas. Para ello, una de las claves es que este sector sepa “que no está solo, que hay una Asociación que lo respalda y que eso ha hecho una diferencia”. Noelia tiene dos hijos muy pequeños y pasa buena parte de su día gestionando reclamos frente a los bancos.

- Cómo, cuándo y para qué nació la Monotributistas Asociados?

- MARA surgió en el año 2019 como un proyecto que venía desde el 2005 cuando, como estudiante de la carrera de contadora pública nacional en la UNCuyo, veía que el monotributista estaba muy solo. Me preguntaba cómo podía ser que un motor tan importante para la economía fuera dejado de lado. Empecé a investigar y no había nada que los nucleara por lo que, en mi inocencia, pensaba que el Gobierno no conocía las necesidades de este sector debido a que no estaban agrupados.

Creía que si lograba nuclearlos y armar una asociación, los iba a poder ayudar ya que habría un interlocutor válido frente al Gobierno con el fin de que se pensaran políticas específicas. Cuando les comentaba a mis compañeros, muchos me decían que si no existía era porque no iba a funcionar, entre otras cosas, porque el monotributista es individualista y mira solo su ombligo. Bueno, me llevó muchos años, pero hoy, con el resultado en la mano, fue maravilloso haberlo hecho.

- ¿Cuántos socios tienen y cómo funciona MARA?

- Actualmente, tenemos cerca de un millón de asociados, pero no lo sabemos con exactitud. Ahora vamos a hacer un nuevo sistema para ver con exactitud la cantidad de asociados ya que la Asociación es gratuita, el monotributista no paga ninguna cuota ni anual ni mensual. Al principio muchos desconfiaban porque no cobráramos cuota, pero con el correr del tiempo vieron que solo se trataba de ponerse la camiseta y luchar por beneficios comunes para todos.

- ¿Cuáles han sido los principales logros de la Asociación?

- A lo largo de este tiempo hemos logrado muchos beneficios no solo para los asociados sino para el sector en general. Uno de los más importantes fue la condonación de deuda cuando el Gobierno perdón hasta $100.000 de deuda de capital más intereses. Muchos monotributistas se ahorraron $200.000 de deuda con un solo trámite y lo llamativo es que solo 133.800 monotributistas aprovecharon este beneficio que era un ganar-ganar debido a que esa condonación se tomaba como aportes jubilatorios.

Otro beneficio fue la eliminación del pago del retroactivo de enero a julio que no se cobró y también los créditos a tasa cero que se dieron y que ahora se están otorgando. Además, tenemos convenios para la obra social, peleamos para que la obra social te recibiera si la pagabas y si no, no pagarla.

El año pasado perdimos por 6 votos en el Congreso de la Nación por lo que tomamos dos caminos con relación a esto. Uno fue la acción de amparo gratuita que tenemos por convenio con un estudio jurídico para que un monotributista que tiene algún problema pueda hacer una acción de amparo y la obra social se vea obligada a recibirlo. Lo otro es un convenio con una obra social que recibe al monotributista sin tener que pagar nada extra.

- El pago en vano de la obra social es una preocupación de los monotributistas, ¿cómo es la modalidad para gestionar esto?

- Depende de las provincias, pero en general tenemos un convenio exclusivo a través de una filiación para los asociados con una obra social determinada. Es algo que se realiza a través de la Asociación.

- Otra de las preocupaciones es adónde va el dinero que se aporta para la jubilación…

- Los aportes previsionales van hoy a las arcas de Anses. Hay una problemática y es que todos se jubilan con la mínima. Desde el monotributista social que hoy paga unos $1500 por mes hasta los que pagan $50.000. Todos se jubilan con la mínima y esto para muchos es injusto, por lo que trabajamos una reforma integral del monotributo para que la jubilación esté en consonancia con los aportes. Eso lo hemos planteado, pero todavía no está legislado.

- En un contexto en el que el monotributo crece en detrimento del empleo formal, ¿qué beneficios tiene ser monotributista?

- El monotributista posee aportes jubilatorios, más allá de esto de la mínima, tiene derecho a una obra social porque, aunque estas les pongan trabas, se puede pelear. Además, tienen la posibilidad de participar en licitaciones públicas, algo que muchos no tienen en cuenta a la hora de vender. Aunque tarde, el Estado siempre paga y podría ser un buen cliente.

En nuestras conversaciones con funcionarios y en un contexto en que es clave disminuir la clandestinidad ya que el trabajo en negro no le hace bien a nadie. El objetivo es fomentar la regularización a través del monotributo, que sea algo ejemplificador y que se ofrezcan más beneficios para que más personas se quieran adherir.

_ ¿Qué pasa hoy con el crédito para monotributistas?

- El crédito existe, es real, no es una medida. El tema es que muchos monotributistas no se han podido encontrar con el dinero por los bancos que le han hecho zancadillas y puesto piedras en el camino al monotributista para que no llegue debido a que los bancos lo han malinterpretado. Por ejemplo: Si yo le digo a un banco que le tiene que prestar $1.200 000 a los de las categorías A y B, pero si el monotributista devolvió sus créditos a tasa cero le va a prestar $1.800 000. También le digo que a los de categoría las C, D y E les va a dar $2.000.000, pero si fue un buen pagador en el crédito anterior le va a dar hasta $3.000.000. Por último, para las categorías F en adelante, el crédito normal es de $4.000.000 y de $6.000.000 en el segundo caso.

Así, hay dos universos, uno general al que se le presta menos dinero y otro particular al que se le otorga más. El banco se focalizó en el último y dejó afuera al resto. Tomamos de modelo del banco Nación porque está en todo el país, mandamos a los monotributistas y le exigían garantías, bienes de uso, etc. cuando no tenían que pedir nada ni analizar la capacidad de pago.

El monotributista encontró muchas trabas hasta que logramos tener una reunión con gerentes y la presidenta del BNA, Silvina Batakis, donde quedó claro que el monotributista tenía que entrar por una puerta y salir con el dinero con la otra. De a poco se está allanado el camino y si hoy le dicen que no hay cupo, es algo momentáneo. Invitamos a todos a informarse a través de la Asociación para que nos los peloteen.



Ahora todos van al Nación y por eso el Banco a veces colapsa. No obstante, los cupos se reasignan y van a estar ya que hasta ahora se han ocupado 8 mil millones de pesos con una partida de $80.000 millones. Hay tiempo hasta noviembre y pensamos que el camino se va a seguir allanando. Después vamos a pelear porque el resto de los bancos se sumen par que más personas accedan y, para eso, necesitamos que más gente se ponga la camiseta ya que la Asociación es gratuita y mientras más seamos mejor.

- Recordemos los requisitos para acceder.

- Estar en situación 1 y 2 del Sistema de Deuda del BCRA, que sea montoributista puro y tenga el alta antes del 31 de marzo de 2023. Además, que no tenga deudas con el FOGAR. En la Asociación tomamos los reclamos y de ahí vamos gestionamos. Se hace a través del whatssap que damos luego de que la persona se asocia. Nuestra página web es https://www.monotributistasasociados.com.ar/

- ¿Qué implica acceder a este crédito para los monotributistas?

- Es una inyección de dinero que de otra manera nunca podrían acceder, un beneficio que tienen que aprovechar ya que posee una cuota fija que se licuará con el tiempo. Es cierto que muchos han bajado los brazos, pero que hagan un esfuerzo más, que sepan que no están solos, que hay una asociación que lucha por ellos. La mayoría de los monotributistas utilizarán ese dinero para insumos, para proyectarse porque en general hay un horizonte esperanzador y piensa que le va a ir bien.

- Estamos en un momento de elecciones, ¿qué espera el monotributista hoy?

- Ninguno de los candidatos ha planteado algo específico para el monotributista que implica un universo de cinco millones de personas, más sus familias. Le hemos enviado una carta a cada uno para que manifiesten cuál es la propuesta para el monotributista. Nos hace ruido que uno de los candidatos (no voy a decir si es hombre o mujer) tiene la idea de eliminar el monotributo. Hasta que no lo responda por escrito no podemos decir nada, pero creemos que esa puede ser una de las batallas más grandes. Es decir, informarle al usuario de monotributo que tiene que salir a la calle para evitar quedar eliminado si dicho/a candidato/a gana.

Es raro que los que se postulan no piensen en políticas específicas para los monotributistas porque somos cada vez más. Si apuestan por el sector, van a tener cinco millones de votos y si lo atacan también deberían ser conscientes de la cantidad de sufragios que pueden perder.