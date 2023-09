El Banco Central suma 33 días de compras

El Banco Central culminó la jornada con U$S 2 millones de saldo positivo en el MULC (Mercado único libre de Cambios) y extendió a 33 días hábiles consecutivos su postura compradora. Así, durante el mes de septiembre acumula U$S 525 millones en reservas por su intervención en el mercado.

El precio del dólar mayorista cotizó a $350,05, el mismo valor que el día anterior, con un volumen operado en el segmento de contado de U$S 372,8 millones, en futuros MAE de U$S 28 millones y en el Rofex de U$S 930 millones.

El Banco Central sigue de compras. Walter Moreno / MDZ

En el mercado paralelo, en tanto, el dólar blue cotizaba en $790, lo que implica un alza de 2,2%, el dólar MEP subía 1% y se ubicaba en $ 696 respecto del cierre anterior y el CCL ganaba un 3,3% y cotizaba a $816.

Las reservas totales del Banco Central se ubicaron al fin de la jornada del 27 de septiembre en US$ 27.055 millones, por debajo de los US$ 27.141 millones del día anterior.