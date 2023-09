El Banco Central se mentiene en su estrategia de compra de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con estrategia de sumar unos pocos dólares a las reservas por compras en el mercado único de cambios de manera de quedar siempre en modo positivo. En la jornada terminó con un saldo comprador de U$S 3 millones y sumó 32 ruedas consecutivas hacia arriba.

Es la segunda rueda en la que compra U$S 3 millones, después de otras tres en las que adquirió U$S 1 millón. De esta forma, en el mes de septiembre ya suma U$S 523 millones de compras netas.

El dólar mayorista, se mantuvo firme en $350, en la misma línea de los valores del día anterior. Según fuentes del mercado el volumen operado en el segmento de contado trepó a US$ 313,17 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico se operaron U$S 77 millones y en el Rofex U$S 567 millones.

La jornada promediaba con el dólar blue con una suba de 2% con lo que llegó a $763 para la compra y $773 para la venta. Por su parte, el dólar oficial cerró en $346,6 en la punta compradora y $366,6 en la vendedora, apenas por debajo del día anterior.

El dólar blue dio un nuevo salto. Foto: Pexels

Por su parte, el dolar financiero MEP terminó en torno a los $693 y el Contado con Liquidación (CCL) subió a $790, lo que representa un incremento de casi 2%.

Las reservas del Banco Central culminaron la jornada del martes en U$S 27.141 millones, U$S 61 millones menos que la jornada anterior.