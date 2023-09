El BCRA suma a cuentagotas en la cuarta rueda consecutiva que compra US$1 millón

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue en racha compradora y en el arranque de la semana terminó con un saldo neto positivo de 1 millón de dólares. Lleva 30 ruedas consecutivas con números en azul y llamativamente repitió este lunes el mismo resultado de las últimas tres jornadas de la semana pasada.

En lo que ya es la serie compradora más larga del año, la autoridad monetaria mantuvo la tendencia positiva, aprovechando que el dólar mayorista, se mantuvo firme en $349,05 para la compra y $350,05 por unidad para la venta, idénticos valores que el viernes pasado.

Según fuentes del mercado el volumen operado en el segmento de contado trepó a US$ 398,546 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico se operaron US$ 90,44 millones y en el Rofex US$ 608 millones.

Esto se da en el contexto de una "zanahoria" dispuesta por el Ministerio de Economía para atraer a los exportadores de soja, en el marco del dólar soja 4, para lo que se estableció que el 25% de las divisas a liquidar pueden hacerse al dólar contado con liquidación (CCL), mientras que el resto entra al Mercado Libre y Único de Cambios (MULC).

El ministro de Economía Sergio Massa dispuso incentivos para el sector sojero para incrementar la liquidación de exportaciones.

Es una diferencia sustantiva, con beneficios para el exportador, que de esta manera reacciona anticipando liquidaciones. La semana pasada el complejo agroexportador totalizó ingresos por US$ 384,545 millones, lo que en cierta forma explica que el Banco Central pueda mantener la racha compradora.

"Estando próximos al vencimiento del Programa de Incremento Exportador, luego de que el Decreto 443/23 lo reestablezca hasta el 30 de septiembre, las cantidades negociadas de soja alcanzaron las 3.724.651 Tn desde el 5 de septiembre", indica un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

La entidad aclaró que de esa cifra "2.645.920 Tn corresponden a nuevos contratos (precio hecho y a fijar) que se concertaron después de la medida. Asimismo, las restantes 1.078.731 Tn corresponden a fijaciones de contratos de la modalidad 'A fijar' que se habían concertado previo a la medida".

La jornada terminó con el dólar blue en $735 para la compra y $745 para la venta, manteniéndose sin cambios. Por su parte, el dólar oficial cerró en $346,98 en la punta compradora y $366,98 en la vendedora, igual que el viernes pasado.

Por su parte, los dólares financieros tuvieron un salto en torno al 1%, con el MEP terminando en $685,65 al final de la rueda, una variación de 0,50%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cerró en $761,12 promedio, un incremento de 1,1%.