El Banco Central extendió a 28 ruedas seguidas sus compras de dólares

El Banco Central culminó la jornada con U$S 1 millón de saldo positivo en el MULC (Mercado único libre de Cambios) y extendió a 28 ruedas consecutivas su postura compradora de dólares. Así, durante el mes de septiembre acumuló U$S 514 millones en reservas por su intervención en el mercado.

El precio del dólar mayorista subió apenas y cotizó a $350, con un volumen operado en el segmento de contado de U$S 351,7 millones, en futuros MAE de U$S 74,3 millones y en el Rofex de U$S 365 millones.

El BCRA acumula dólares. MDZ

En el mercado paralelo, en tanto, el dólar blue cotizaba en $745, lo que implica un alza de más del 1%, el dólar MEP subía 0,9% y se ubicaba en $ 685 respecto del cierre anterior. El CCL ganaba un 0,6% y cotizaba a $747.

Las reservas totales del Banco Central se ubicaron al fin de la jornada del 20 de septiembre en US$ 27.424 millones, sin grandes variaciones respecto de las últimas jornadas. Los exportadores de cereales y oleaginosas, en tanto, reportaron ingresos por U$S 46,2 millones por liquidaciones ese mismo día.