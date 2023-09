Devolución del IVA a jubilados: el anuncio vacío de Sergio Massa

La desgracia del sistema previsional argentino puede resumirse en la siguiente idea: lo que empezó como un intento por tapar agujeros con parches terminó por convertirse en la pretensión de tapar el sol con la mano. Y la gestión de Sergio Massa en la cartera económica está llevando ese proceso a su etapa final.

Hace décadas que los jubilados vienen escuchando anuncios que son parches cada vez más insuficientes. Pero a medida que el combo de inflación, ajuste y devaluación se acelera, esos parches ya no solamente son insuficientes, sino que se vuelven ridículos.

Esta semana, por poner un ejemplo, se anunció el reintegro de IVA para jubilados con un tope de $18.000. Pero lo que no se dijo es que el tope anterior era de $15.000, es decir que lo subieron solamente $3000, en un país que tuvo una inflación de 12,4% el mes pasado.

Los anuncios de Massa no llegan al corto plazo, caducan antes de que lo haga.

Sin contar que la canasta del jubilado con gastos de vivienda era al 31 de julio de $248.000, por lo cual con la inflación de agosto estaría alrededor de $280.000, cuando la jubilación mínima que perciben seis millones de jubilados es de $124.000. En semejante contexto ¿qué sentido tiene salir a anunciar lo del reintegro del IVA? Ninguno. No hay nada para anunciar. Ya ni siquiera se puede hablar de medidas cortoplacistas que no solucionan los problemas de fondo. Los anuncios de Massa no llegan al corto plazo, caducan antes de que los haga.

Pero esto no significa que los vaya a dejar de hacer. Por el contrario, es esperable que haya cada vez más anuncios ficticios, porque los gobernantes argentinos no saben hacer otra cosa que prometer o simular que prometen. Sus anuncios van quedando tan vacíos como los bolsillos de quienes los escuchan.

Eugenio Semino

* Dr. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad - Pte. Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG).