Malas noticias: la jueza del caso YPF le dio un duro golpe a la Argentina

La Justicia de Estados Unidos dejó firme el fallo por la expropiación de YPF que obligaría a la Argentina a desembolsar una suma multimillonaria al fondo de inversión Burford.

La jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que la Argentina deberá pagar US$16.099 millones por la decisión que en su momento tomaron Cristina Fernández de Kirchner y quien por entonces era su ministro de Economía, Axel Kicillof.

El 16 de abril de 2012, el Gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol.

A partir de allí se desencadenaron acontecimientos que derivaron en este fallo.

La ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a los fondos buitres de "sobornar" a jueces para que emitan fallos a su favor.

"Hay un viejo aforismo que reza: 'Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad'. Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares", publicó la expresidenta en su cuenta de X.

Y finalizó: "Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país".