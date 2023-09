Sergio Massa: el candidato Jekyll convive con el ministro Hyde

Hay un punto en el que la retórica puede ayudar a disimular la realidad que los números pintan de manera sombría. Pero ese punto, en Argentina, ha sido sobrepasado hace ya bastante tiempo. Todos lo sabemos, excepto quienes gobiernan. No es posible ocultar la inflación, no es posible negar que los jubilados están en la miseria, no es posible disimular la catástrofe en la que vivimos día a día. Sin embargo, el ministro y candidato Sergio Massa, parece tener una sobrenatural confianza en que puede hacerlo.

Lo que cualquier persona con manejo de las cuatro operaciones básicas de la matemática puede corroborar con facilidad, Massa lo desmiente con un show de anuncios que, si se vieran en continuado, formarían la serie del candidato Jekyll y el ministro Hyde. Veamos algunos capítulos de la serie.

No es posible negar que los jubilados están en la miseria y que el último beneficio no resuelve la situación. Foto: MDZ.

El 10 de agosto, un par de días antes de las elecciones, el candidato Jekyll anunció los aumentos para jubilaciones y pensiones correspondientes para el próximo trimestre, junto con el bono de $27.000. Allí afirmó que con el nuevo aumento los jubilados van a estar ganándole a la inflación, lo cual ya es una falacia, tal como lo denunciamos en el artículo: “Aumento de las jubilaciones: vivir con 190 dólares por mes”.

Cuatro días más tarde, y veinticuatro horas después de las elecciones, el ministro Hyde anunció una devaluación del 22%, que deja totalmente obsoleto el anuncio anterior. Siguió una semana de precios ajetreados, con la economía ajustándose a la nueva cotización y el dólar paralelo moviéndose como un electrocardiograma.

Ante semejante situación hemos realizado el pedido de un reajuste de $100.000 para jubilaciones y pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Tal como puede verse en el artículo: “Exigimos un reajuste de $100.000 para jubilaciones y pensiones”. Explicábamos allí que de los miserables 190 dólares a los que se había reducido la jubilación mínima, quedaban en ese momento 150 dólares, a causa de la devaluación.

El pedido de un reajuste de $100.000 para jubilaciones y pensiones no contributivas sigue pendiente en la agenda económica. Foto: MDZ.

Así llegamos al domingo pasado, cuando vuelve a aparecer el candidato Jekyll, con un paquete de anuncios para mitigar los daños provocados por su alter ego. En el caso de las jubilaciones, se suman $10.000 más al bono, con lo cual la mínima llegaría a los $124.000, alrededor de 165 dólares por el momento. Ya vendrá el ministro Hyde a recortar esa cifra.

Es factible pensar que, a medida que se acerque la fecha de las elecciones de octubre, el show del ministro-candidato vaya a intensificarse. El ministro necesita cumplir, y cumple, con el mandato del FMI, el cual consiste en recortar las pensiones. Pero el candidato no puede recortar nada, porque ese es el diferencial que tiene con respecto a los otros candidatos. ¿Por qué lo votarían, si él también realiza el ajuste con el que los otros amenazan?

En esa paradoja de imposible resolución se va decidiendo la política económica del país y el destino de los jubilados. Y mientras tanto los precios siguen subiendo.

* Dr. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad - Pte. Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG).