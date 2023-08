El Banco Central salió a vender dólares para calmar al mercado

El Banco Central de la República Argentina terminó la rueda con un saldo negativo de US$ 94 millones para atender las necesidades del mercado en un contexto de volatilidad cambiaria producto de las tensiones preelectorales.

El dólar agro aportó el monto más bajo desde el lanzamiento del tipo de cambio a $ 340, con US$ 46,4 millones y desde que se inició el programa ya se liquidaron más de US$ 1.877 millones.

En tanto, la cotización del dólar mayorista cerró a $ 285,1 por unidad, $0,95 por sobre el cierre anterior con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 361,7 millones, en futuros de MAE US$ 57 millones y en el Rofex de US$ 798 millones. El dólar oficial, por su parte, se negoció en el Banco Nación a $295. El MEP cotizó a $535 y el CCL a $592.

Las reservas totales del Banco Central culminaron la jornada del 8 de agosto en US$ 24.126 millones.