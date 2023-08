El Banco Central volvió a perder dólares, pero festeja el éxito del dólar maíz

El Banco Central culminó la jornada con un saldo negativo de US$ 21 millones y redujo su resultado positivo mensual a US$ 380 millones.

El aporte del dólar maíz fue de US$ 85,3 millines con lo que el acumulado por el Programa de Incentivo Exportador IV llega ya a US$ 1.830 millones, lo que representa el 92% del objetivo de US$ 2.000 millones que esperaba el gobierno.

El BCRA sostiene los pocos dólares que le quedan. NA

El dólar mayorista cerró a $284,2 y subió $ 1 sobre el cierre de ayer. El volumen operado en este mercado fue de US$ 496,1 millones en el segmento de contado, en futuros de MAE US$ 2 millones y en el Rofex de US$ 865 millones.

El dólar oficial que comercializa el Banco Nación, en tanto, también trepó $1 y cotizó a $294.

Las reservas del Banco Central se mantuvieron en un rango de US$ 24.276 millones.