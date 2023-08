Gran cita de negocios para comerciantes, con ideas y propuestas

¿Sos comerciante y tenés el desafío cada día de levantar la persiana y hacer acciones de marketing para atraer potenciales clientes a tu local? ¿Tenés Community manager, diseñador o alguna agencia externa de marketing pero sentís que la comunicación de tu negocio no se alinea a tus objetivos ni se diferencia de los competidores? ¿Te cuesta tener ideas de marketing atractivas cada mes para tus objetivos y terminás haciendo siempre lo mismo? ¿O tenés miles de ideas pero a la hora de implementarlas no sabés cómo hacerlo, que pedirle a cada proveedor y cómo hacer que se comuniquen correctamente en tu punto de venta y en internet?

¿Notás que a tu personal le falta motivación, no termina de comprar tus ideas para llevarlas a cabo y el cliente no se entera de las acciones propuestas?. ¿Estás buscando recuperar el entusiasmo y la pasión por tu negocio? ¿Sentís que aunque te esforzás todos los meses por vender más repetís siempre las mismas acciones, las ventas no aumentan y te estás quedando sin ideas? Llegaste al lugar indicado, construí un negocio que se diferencie y venda más.

Te invito a unirte a “Cita de Negocios” dos encuentros de 1.30 horas cada uno, diseñados especialmente para comerciantes como vos que quieren llevar su negocio al siguiente nivel.

¿En qué consisten?

Nos juntaremos de forma online con comerciantes de todo el mundo en diferentes etapas de negocio para enriquecernos, potenciarnos y aprender temas concretos que nos permitan profesionalizar nuestro quehacer diario. En cada cita de la mano de Guada Herrera Licenciada en Marketing y Connie Sidoti especialista en Marketing de Diferenciación, CEOs de MAKALA - agencia especializada en comercios, pymes y franquicias- , abordaremos un tema estratégico para ampliar la mirada y aprender (o recordar) aspectos de venta, gestión o marketing que nos permitan salir de la rueda operativa y posicionarnos en el rol de líderes de nuestro negocio.

También propondremos 5 ideas concretas para aprovechar las efemérides comerciales de los dos meses siguientes en el punto de venta y por internet para inspirarnos de otras marcas y poder planificar con tiempo. Te enseñaremos cómo pensarlas, implementarlas y te llevarás una guía para poder trabajarlo internamente. Además, tendremos un espacio de intercambio de ideas/ experiencias con los diferentes grupos para potenciarnos del aprendizaje colectivo. Queremos ayudarte a salir de la guerra de precios, atrayendo clientes de mayor calidad y diferenciando tu negocio para convertirte en la opción más deseada de tu mercado.

En cada encuentro, te ayudaremos a:

Llevarte ideas concretas, prácticas y simples de implementar para potenciar el marketing de tu local.

Tener la claridad de saber qué decir, a quién y dónde encontrarlo para atraerlo al punto de venta.

Motivar a tu equipo para que sea tu aliado para lograr las acciones que te propongas y potencien la experiencia del cliente con tu marca.

Saber por qué plataformas conectar con tu cliente sin enredarte con los miles de canales existentes.

Pasar de hacer siempre las mismas acciones sueltas de marketing y publicidad sin un objetivo claro a saber qué querés comunicar, cómo hacerlo y qué resultado esperar en tu negocio.

Reconectar con lo que te motiva de llevar tu negocio adelante.

Obtener claridad y superar la inseguridad, duda y temor al llevar el negocio adelante.

Pasar de estar solo/a a estar acompañado/a al emprender intercambiando experiencias e ideas con otros

Comerciantes como vos de todo el país y del mundo.

Las citas de negocios son para vos si:

Sos emprendedor: tenés un showroom y querés prepararte para cuando tengas un local a la calle con empleados y una mayor exposición en internet y en la calle.

tenés un local y querés potenciar, profesionalizar y expandir tu alcance.

y ya contás con varios locales pero sentís que en el crecimiento perdiste tu diferencial, querés contar con equipos calificados y crear acciones de Marketing atractivas que puedas implementar de forma exitosa en tus comercios.

y aunque tenés un formato de negocio probado con múltiples locales necesitás una mirada externa sobre el marketing que te traiga aire fresco para impulsar los resultados comerciales de tus clientes y atraiga a potenciales franquiciados.

Próxima CIta de negocios: modalidad: online vía zoom, dos días de taller que serán: Miércoles 9 y Viernes 11 de Agosto: de 10:00 a 12:30hs. (Hora de Argentina).

Temario del primer encuentro:

La importancia de aumentar el Ticket Promedio. ¿Qué es? ¿Cómo calcularlo? Formas sencillas de aumentar el ticket que podés aplicar hoy mismo.

Espacio de intercambio de experiencias con otros comerciantes

Ideas para aprovechar las ocasiones comerciales de Agosto y Septiembre en tu negocio.

Estoy muy contenta de que seas parte y de ayudarte a lograr #quetumarcadestaque. Cita de negocios.

* Constanza Sidoti es Lic. en Publicidad y Especialista en Marketing de Diferenciación para pymes, comercios y emprendedores.

