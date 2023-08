Con ayuda de YPF, el Banco Central logró completar una semana positiva

Con aporte de US$ 345 millones de parte de la petrolera estatal YPF y cerca de US$ 99,2 millones producto de liquidaciones del dólar maíz, el banco Central logró culminar la jornada con un saldo positivo de US$ 221 millones.

De esta forma, terminó los primeros cuatro días del mes con compras netas por US$ 364 millones. El aporte del dólar agro IV, que lleva diez jornadas llegó a los US$ 1.613,2 millones.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central culminaron el día con US$ 24.145 millones, un stock algo mayor que el día anterior.

En desarrollo...