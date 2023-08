El Banco Central y otra jornada de compra de dólares

El Banco Central terminó la jornada con compras consolidadas en el mercado de cambio de alrededor de US$ 21 millones, con lo que suma en el mes cerca de u$s 1270 millones, luego de 12 jornadas consecutivas en sentido positivo.

El dólar mayorista cerró en el mismo valor fijado por el gobierno tras la devaluación, a US$ 350 por unidad con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 357,1 millones, en futuros MAE de US$ 16 millones y en el Rofex de US$ 955 millones.

BCRA. Télam

La cotización del dólar oficial, en tanto, cerró apenas arriba en $367,09 y el de Banco Nación en $365,5. El blue cayó un 1,3% con una cotización de $740. Los dólares financieros, en tanto, frenaron su raíd alcista. El MEP terminó en $671 -el mismo nivel de ayer- y el CCL bajó un 0,5% y terminó en $798,38.

Las reservas del BCRA finalizaron la rueda del 29 de agosto en US$ 28.034 millones, apenas por arriba del cierre de la jornada anterior que fue de US$ 28.009 millones.