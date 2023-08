El Banco Central volvió a comprar dólares en un día muy volátil

El Banco Central terminó la rueda de este jueves con un saldo consolidado positivo de US$ 168 millones, producto de liquidaciones del dólar maíz por US$ 157,4 millones. La jornada se vio afectada por la dispara del dólar blue que tocó los $577, pero cerró en $570.

Por su parte, el dólar mayorista cerró a 278,1 con una mejora de $0,6 respecto de la jornada previa y ya lleva $4,4 de suba en la semana. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 485,373 millones, en futuros MAE de US$ 119 millones y en el Rofex de US$ 828 millones.

Shutterstock

El dólar minorista, en tanto, cerró a $291,3, con una suba de $1,06 respecto de ayer. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 1,6%, a $577,92 y el MEP ganó 0,8%, a $516,54.

El dólar solidario y el dólar tarjeta se ubicaron en $509,82 y para compras superiores a US$ 300 cotizó a $582,66.

Las reservas del Banco Central cerraron en la jornada del 2 de agosto en US$ 24.003 millones, a un paso de romper la barrera psicológica de los US$ 24.000 millones.