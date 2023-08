Esta es la medida que realmente va a impactar en el bolsillo del monotributista

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en las últimas horas un paquete de medidas económicas para distintos sectores de la población, entre ellos los monotributistas.

Massa anunció que los monotributistas de las categorías A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario de este gravamen y que, además, “habrá acceso a créditos por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado".

Noelia Villafañe, presidenta de Monotributistas Asociados República Argentina, habló sobre estas medidas en MDZ Radio y explicó que la noticia de los créditos “sería la medida real que va a impactar en el bolsillo del monotributista”.

Sobre la medida de exención, detalló: “El monotributo tiene tres componentes; el primero es el componente integrado o impositivo, el segundo es el componente de los aportes previsionales y el tercero es el componente de la obra social. Lo que se va a eximir es el componente integrado a los de las categorías A, B, C y D”.

“Las categorías A y B ya están exentas de ese componente, por ley, desde el año pasado. Quedaban afuera aquellos que son monotributistas impuros (además de ser monotributistas, tienen un ingreso por otro lado, una jubilación, un bono de sueldo como empleado en relación de dependencia). Aparentemente van a eximir a los que no estaban exentos. Pero el 90% de los monotributistas de categorías A y B en los próximos seis meses no van a ver ningún beneficio o ahorro en la cuota”, indicó Villafañe en Tardes de Frente.

“Las categorías C y D van a tener un ahorro que va de $1.500 en la categoría C y $2.500 en la categoría D, aproximadamente, durante los próximos seis meses”, agregó y remarcó que “el Gobierno no puede tocar arcas de las que no puede disponer, como el componente de la obra social o el aporte provisional. Lo único que puede tocar es el componente integrado”.

Respecto de los créditos, señaló que “hubo un lío” con la implementación del programa Crear para monotributistas. “El logro que tuvimos, no estaba llegando. El ministro Sergio Massa lo liberó para todas las actividades: el monotributista, independientemente de la actividad que tenga, va a poder acceder a esta línea de crédito con un límite de hasta $4.000.000, con tasa subsidiada de 40 puntos, es decir una tasa anual del 60% fija, algo positivo. La herramienta ahora es positivísima, porque amplía a un mayor número de monotributistas que se van a poder beneficiar”.

“Necesitamos control del Estado para que de vuelta los bancos no se hagan los vivos y le den el dinero a los monotributistas. Ahora no se van a poder confundir”, sostuvo. Villafañe adelantó que “el límite depende de las categorías”, pero que “todavía no nos lo han informado”.

Desde Monotributistas Asociados crearon un grupo de WhatsApp para brindar información más detallada y se puede acceder desde la cuenta de Facebook.

Finalmente, explicó que – a pesar que no se les está dando una suma fija – a los monotributistas “se le está subsidiando 40 puntos del crédito, que es bastante dinero y sale de las arcas del Estado. El banco va a cobrar la totalidad de los intereses, pero el monotributista va a pagar el 60%”.