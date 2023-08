Una por una: todas las medidas económicas que anunció Sergio Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este domingo una serie de medidas económicas para palear la devaluación de la moneda y la crisis económica. Fueron un total de 12 anuncios en distintos momentos del mediodía, la tarde y la noche: suma fija para empleados del sector privado; beneficios para monotributistas; créditos blandos para trabajadores formales; suma fija para jubilados y pensionados; aumento para beneficiarios de la Tarjeta Alimentar; retenciones 0 para las economías regionales; dólares para las exportaciones; nuevo acuerdo de precios; adicional en el Potenciar Trabajo; tope al aumento de las prepagas; y cédito Crear para las Pymes.

Las medidas de Massa: suma fija para empleados del sector público y privado

La más importante de todas las medidas anunciadas por el ministro de Economía tiene que ver con el pago de una suma fija para trabajadores privados y estatales que será abonada en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez y que será absorbida por las paritarias.

Para el sector privado el monto será de $60.000 para trabajadores con salarios netos de hasta $400.000. Para el pago de este bono, el Estado asumirá el costo a cuenta de contribuciones de micro (100%) y pequeñas empresas (50%). En total serán beneficiados 5,5 millones de trabajadores.

En cuanto a los empleados del sector público, el monto también será de 60.000 pesos y para trabajadores con salarios netos de hasta 400.000 pesos.

Paquete económico: Massa anunció 10 medidas este domingo.

Las medidas de Massa: bono durante tres meses para jubilados y pensionados

El paquete incluye un bono de 37 mil pesos en septiembre, octubre y noviembre para jubilados y pensionados. "Con estos aumentos, la jubilación mínima alcanzará un 147% de incremento anual", aseguró el funcionario en un video difundido en redes sociales.

De esta forma, en el caso de los jubilados, de ser una compensación "por única vez" o "extraordinaria", por la disparada inflacionaria los bonos para jubilados han pasado a ser permanentes y en valores ascendentes. En agosto había sido de $20 mil.

Massa también confirmó que jubilados y pensionados podrán acceder a créditos de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa que hoy tienen los bancos.

Las medidas de Massa: beneficios para monotributistas durante seis meses

Otro de los anuncios incluyó a una gran parte de la sociedad argentina, los monotributistas de las categorías A, B, C y D, que según indicó Sergio Massa no pagarán por 6 meses el componente tributario de este gravamen.

A través de su cuenta en la red social Instagram, el Jefe del Palacio de Hacienda explicó que "además, para todos los monotributistas, habrá un acceso a crédito por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado". Entre los 10, un anuncio fue para los monotributistas.

Las medidas de Massa: refuerzo para la Tarjeta Alimentar

Sergio Massa anunció un refuerzo económico para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, que se abonará en dos cuotas mensuales. Además, luego se incorporará un aumento del monto subsidiado, según indicó.

"En la tarea de cuidar a los sectores más vulnerables, tomamos la decisión de reforzar la tarjeta alimentar", anunció el candidato presidencial de Unión por la Patria y sostuvo que la medida tiene como objetivo "cuidar el acceso al alimento".

En este marco, recibirán bonos de $10.000 las familias con un hijo; $17.000 las familias con dos hijos; y de $23.000 las familias con tres hijos.

El Gobierno confirmó que una vez terminadas las dos cuotas del refuerzo económico, la Tarjeta Alimentar aumentará un 30%.

Las medidas de Massa: créditos blandos para trabajadores formales

Massa anunció créditos para trabajadores a baja tasa con hasta 4 años de plazo. "Vas a poder acceder a líneas de crédito de hasta $400.000 en 24, 36 ó 48 cuotas", señaló el candidato a presidente de Unión por la Patria. Dijo además que "los fondos se depositarán en tu tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles" y que "la tasa de interés es la mitad de la que pagás actualmente sobre tu saldo de las tarjeta de crédito".

Sostuvo también que se podrá gestionar "con un trámite simple electrónico y vas a tener la posibilidad de que te lo debiten de tu sueldo".

Las medidas de Massa: también hubo anuncios para el agro

"Retención 0% para economías regionales con valor agregado industrial como el vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus, entre otras. Además, un nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5 TN de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con @ypfagro", adelantó el ministro.

"Y vamos a continuar con el programa 'Puente al Empleo' para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural", sumó.



Para finalizar, dijo: "También, el Programa de Incremento Exportador con el 25% de disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja para procesar, manteniendo los puestos de trabajo de las plantas industriales y generando valor agregado".

Las medidas de Massa: congelamiento de precios en productos alimenticios y de higiene

Sergio Massa también anunció este domingo el nuevo acuerdo de precios. En su comunicado, el titular del Palacio de Hacienda explicó que se trata de un "sendero del 5% con más de 400 empresas que representan 50.000 productos de higiene y alimentos de primera necesidad de la canasta de los argentinos".

Además reafirmó los acuerdos con las petroleras y los laboratorios de medicamentos que no aumentarán sus precios hasta el próximo 1 de noviembre. "Para este programa ponemos un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas en descuento del IVA y del impuesto a las ganancias de cada una de esas empresas", agregó. Miles de productos alimenticios y de higiene están alcanzados por la medida.

Las medidas de Massa: 770 millones de dólares para la prefinanciación de exportaciones

Otro de los anuncios realizados este domingo apunta a fortalecer el sector exportador. Por eso, en sus cuentas de redes sociales, el también candidato a presidente por Unión por la Patria adelantó que habrá un programa de 770 millones de dólares para la prefinanciación de exportaciones.

De ese total, 550 millones serán a través del Banco Nación y los otros 220 mediante el Banco Bica. "El objetivo es que las empresas que venden trabajo argentino al mundo tengan todas las herramientas para seguir aumentando el volumen de exportación y acumular reservas", expresó.

Las medidas de Massa: adicional para el Potenciar Trabajo

Massa anticipó que habrá una ayuda adicional de 20.000 pesos para los beneficiaros del programa Potenciar Trabajo. Desde su cuenta de la red social Instagram, el candidato a presidente indicó que esa suma "se pagará en dos tramos de 10.000 pesos en septiembre y otro tanto en octubre". Destacó que "esa ayuda alcanza a 1.300.000 beneficiarios y que tiene por objetivo también la protección y el cuidado de los sectores más vulnerables".

Las medidas de Massa: refuerzo para el personal de servicio doméstico

El último anuncio de Massa fue un refuerzo para el personal doméstico, el cual será pagado en dos veces y en base a las horas trabajadas. Los empleados de casas particulares, según Sergio Massa, van "a tener un refuerzo de $25.000 por única vez, en dos cuotas mensuales, de forma proporcional a las horas trabajadas".

Además, adelantó que "para los empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos por mes, el Estado va a reembolsarles el 50% de este refuerzo". Según el ministro de Economía, esta medida alcanzará a más de 424.000 personas empeladas en el servicio doméstico.

Las medidas de Massa: tope al aumento de las prepagas

Sergio Massa también se pronunció acerca de las prepagas, las cuales no podrán incrementar sus precios para un sector específico de la población. En su cuenta de Instagram, el candidato a presidente de Unión por la Patria sentenció que "las familias con ingresos no superiores a 2 millones de pesos mensuales no serán alcanzadas por el incremento de las Prepagas, por DNU".

Las medidas de Massa: lanzó el crédito Crear, un apoyo financiero para las Pymes

En el paquete económico, Sergio Massa también incluyó medidas de apoyo para empresas Pymes a través de financiamiento para el pago de sumas fijas vía descuento de contribuciones patronales, la ampliación de la línea de crédito Crear con mayor bonificación de tasas y la implementación de un Legajo Único Financiero para mejorar el acceso al crédito.

Sobre estos anuncios, expresó que “son tres medidas concretas para favorecer a quienes son el motor de nuestra economía”.

La primer medida consiste en que el Estado va a financiar el 50% o el 100% -dependiendo si son pymes o micropymes- la medida de suma fija para los trabajadores, descontando los montos abonados de las contribuciones patronales. A esto se suma la ampliación de la línea de crédito Crear y con un incremento en la bonificación de tasas.