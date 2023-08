Marca empleadora en pymes: cómo y con qué argumentos pueden competir por el talento

En un mundo en el que el talento digital escasea, las empresas deben invertir en lo que en el sector de los recursos humanos se denomina marca empleadora, es decir, el posicionamiento de su nombre, en forma destacada, en el mercado laboral. Pero esta estrategia no se limita a las grandes compañías, sino que también aplica a emprendimientos y pymes.

Sin duda, los desafíos para grupos tan distintos van a requerir soluciones a la medida de sus realidades. Y en un contexto complejo y desafiante como el de la Argentina, lo cierto es que las pymes muchas veces relegan esta estrategia para encargarse de lo urgente. Y, si bien en el segmento de grandes empresas hay estrategias bien aceitadas para atraer y retener el talento, en el segmento de las pymes no se da ese mismo patrón.

Por cierto, también hay diferencias según la industria. Puntualmente en lo que refiere a atracción y fidelización de talento, no es lo mismo la realidad que viven los sectores productivos o las industrias más tradicionales, que lo que ocurre en aquellas que se desarrollan en el segmento IT.

Así y todo, los expertos recomiendan, cada vez más, dedicarle atención a la marca empleadora para poder ser competitivos en medio de una virtual “guerra de talentos” que se vive en la actualidad.

Mirada experta

“Hoy el nivel de competitividad de las empresas, independientemente de su capital, su inversión o tamaño, está dado por el conocimiento. Y ese conocimiento lo tiene el talento. El tema es que el talento es finito. Y si las únicas instituciones que fomentan propuestas para dar con él son las grandes, entonces las pymes se quedan con un nivel de competitividad muy inferior”, analiza Pablo Orcinoli, especialista en Comunicaciones & Branding y director de Relaciones Institucionales del CDPymes de UCEMA.

UCEMA es una de las tres instituciones –junto a Deloitte y Santander– encargadas de impulsar MEdA, Mejores Empresas de Argentina. Este programa reconoce a las empresas privadas que se destacan por su éxito organizacional, además de brindarles un programa de acompañamiento y mentoría, que en este momento tiene las inscripciones abiertas para ser parte de su tercera edición en el país.

Mejores Empresas de Argentina (MEdA) forma parte del programa global de Deloitte “Best Managed Companies”, fundado en Canadá en 1993 y hoy con presencia en 45 países. Durante 30 años, el programa reconoció e impulsó a miles de compañías medianas y privadas a lo largo del mundo, que destacan por sus resultados financieros y su gestión de negocios.

La fase de registro para los postulantes ya está en marcha a través del link. Las empresas interesadas en participar podrán hacerlo, de forma totalmente gratuita y hasta octubre de 2023, a través del formulario de su sitio web (https://mejoresempresasdelatinoamerica.com/MEdA).

En la Argentina el programa existe desde 2021 y brinda acompañamiento y retroalimentación sin costo a decenas de compañías nacionales a través de un proceso y diagnóstico integral que les permite optimizar sus prácticas de gestión y mejorar su desempeño.

A la hora de hablar de marca empleadora, Orcinoli plantea que es necesario ir a la fuente y definir qué es talento para las pymes, un concepto que seguramente sea distinto a lo que consideran las grandes compañías. Leyenda

Explica también un problema central: muchas veces las pequeñas y medianas empresas tienen herramientas de marca empleadora, pero no las comunican. “Lo que no se comunica, no existe”, asegura. Mientras que, según un sondeo propio, el 94% de los empresarios pyme tiene argumentos no explotados para competir por el talento.

En busca de talento

Sin embargo, el gran obstáculo, según el especialista, es que la problemática del talento no está en la agenda de los dueños de las pymes. Cuando la realidad es que, a pesar de contar con estructuras más chicas, igualmente pueden salir a competir con sus propuestas.

“Si competís por salario, la batalla está perdida. Lo que tenés que ver es qué valora el talento y desarrollar una propuesta de valor”, aconseja Orcinoli. Hay muchas cuestiones que la pyme puede explotar comunicacionalmente.

La más clara es que, por su naturaleza, son empresas de puertas abiertas, donde la persona se puede vincular directamente con el dueño. “Ese es un aspecto muy importante para comunicar que no está para nada explotado. Y los jóvenes, que son más demandantes, hoy lo piden”, agrega el experto.

Otro punto a favor es que en una pyme es mucho más fácil rotar y conocer las diversas áreas del negocio, porque hay menos burocracia en los procesos y hoy el público joven busca más flexibilidad. “Las expectativas tienen que ver con tener un contacto directo con los jefes, tener un desarrollo que esté relacionado con todo el negocio, tener proyección internacional, tener un buen clima de trabajo…”, enumera Orcinoli. El programa reconoce a las empresas que introducen mejoras en sus procesos.

A la vez, si se piensa en el desarrollo de carrera, esto es lo que se conoce como intrapreneurship, es decir, emprender proyectos propios dentro de una organización. “Un joven que quiere contribuir a algo propio y genuino en un contexto que ya está armado, ahí lo puede hacer”, menciona el profesor de UCEMA.

Inversión y creatividad

Uno de los mitos cuando se discute sobre marca empleadora tiene que ver con que hay que hacer grandes inversiones para lograr el posicionamiento. Sin embargo, a veces alcanza con poner a trabajar el ingenio.

“Las grandes empresas invierten fortunas, pero porque apuntan a un target que busca ese glamour. En cambio, la pyme puede desarrollar algo más acorde a su identidad y su naturaleza. Se trata de una campaña permanente de dar a conocer al mercado la existencia de una empresa o de un sector empresario que puede ser un lugar atractivo donde los jóvenes pueden desarrollarse. Y que es un lugar donde hay lindos desafíos”, agrega Orcinoli.

De hecho, el experto menciona que hay varios casos de compañías pequeñas y medianas que ya están implementando buenas ideas, que van desde trabajar con colegios hasta apostar por el branding en redes sociales.

De una forma u otra, es innegable que el talento se convirtió en un bien muy preciado por todo el espectro de compañías y quien mejor sepa mostrar su perfil empleador va a ganar competitividad.