En cuánto quedaron las reservas del BCRA con los dólares del FMI

El Banco Central culminó la jornada con un saldo positivo por US$ 20 millones. De esta forma, en agosto sumó US$ 990 millones a las arcas por movimientos en el mercado cambiario.

El día de ayer, además, ingresaron a las reservas de la entidad monetaria provenientes del crédito del Fondo Monetario Internacional. Aunque, el ingreso real fue menor a los US$ 7500 millones debido a que parte del préstamo fue a cubrir una serie de deudas puente que se tomó en las últimas semanas mientras se definía el acuerdo con el organismo.

De esta forma, las reservas del Banco Central llegaron a US$ 29.009 millones, según el cómputo de este miércoles 23, y sumaron algo más de US$ 5360 millones desde los US$ 23.637 de la jornada anterior.

Massa y Georgieva en Estados Unidos. Ministerio de Economía

Alrededor de US$ 1.000 millones se devolvieron al CAF y US$ 780 millones a Qatar, quienes intervinieron en julio para evitar que Argentina cayera en default. También hay que descontar los US$ 2.700 millones del swap con China que se usaron para pagarle al FMI.

De lo que ingresó a las reservas, igualmente, buena parte irá a parar a los acreedores. Entre septiembre y octubre habrá que abonar vencimientos por US$ 3.500 millones con el FMI.

En el mercado cambiario, el día terminó con un dólar mayorista a $350, apenas por arriba del cierre de ayer, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 333,5 millones, en futuros MAE de U$S 1 millón y en el Rofex de US$ 578 millones.