El Banco Central sigue en modo comprador para reforzar reservas

El Banco Central comenzó la segunda semana pos devaluación con un saldo favorable de US$ 67 millones en el mercado de cambios y suma en el mes compras netas por US$ 864 millones.

Como desde el anuncio de la devaluación post PASO, el dólar mayorista se mantiene en $349,95 en un mercado que operó en el segmento de contado US$ 314,8 millones, en futuros MAE US$ 2 millones y en el Rofex US$ 605 millones.

Los dólares son un bien escaso. Shutterstock

El dólar Banco Nación, en tanto, se vendió en $365,5 el mismo valor que en las últims jornadas. El dólar MEP cotizó en $658,88, un 0,2% más que en la previa y el CCL se vendió a $745,5, un 0,1% menos.

Las reservas del BCRA sumaban previo a las operaciones del día US$ 23.629 millones, casi US$ 100 millones menos que la jornada anterior.