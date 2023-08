Devaluación y disturbios sociales: preocupación en el sector empresario

Comerciantes y empresarios en general manifestaron su preocupación por la actual situación social que se suma a la mayor incertidumbre que trajeron los resultados de las PASO y la posterior devaluación. El contexto enrarecido que se vivió en los últimos días debido a los saqueos es un lastre más que retrae el consumo.

En el fin de semana previo al Día de la Niñez esta situación fue clara en distintos supermercados y centros comerciales que, otros años, se veían abarrotados de compradores. Esta vez, parecía que sobraba espacio y se veían persianas a medio abrir, así como ingresos regulados.

La semana había comenzado de manera similar debido a que después de la devaluación del lunes pos-PASO tanto comerciantes como consumidores prefirieron esperar. Los hechos del fin de semana en donde tanto en Mendoza como en otras provincias del país grupos violentos robaron distintos comercios, también mantuvieron a los clientes lejos.

Y, más allá de lo que estos hechos organizados implicaron para los damnificados, lo cierto es que contribuyen a espesar aún más el clima social con un claro impacto en la economía que acaba de ser devaluada. Las cifras de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), han sido negativas durante todo el año con una baja de 0,2% para el Día de la Niñez.

Factores derrumba el producto

Diego Stortini, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), subrayó que los disturbios de los últimos días contribuyen a retraer un consumo ya alicaído. Agregó que dicha situación se suma al freno que impuso no solo la devaluación del 22% sino también el clima incierto sobre lo que puede suceder después de octubre.

La inseguridad se suma a la dificultad económica

En coincidencia, Rubén David, dueño y gerente del mayorista Oscar David, destacó que viven la situación con preocupación debido, principalmente a que lo sucedido “no han sido saqueos por hambre sino robos en patota”.

Además, el empresario explicó que la caída en el consumo es notoria y que se ha agravado tras la devaluación. “La gente viene con lo que tiene y compra lo que puede”, expresó David. Ya casi nadie puede anticipar compras para cubrirse de la inflación y también su negocio, que suele ser muy concurrido, luce sin filas ni demasiada gente.

Adrián Alín, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad (Cecitys), destacó que los sucesos de violencia fueron “planificados” lo que, no obstante, igual incide en el ánimo de la gente. Desde su punto de vista, esto suma incertidumbre a la ya existente después de las PASO con el ministro Sergio Massa que por estos días da los retoques finales al acuerdo con el FMI.

El gerente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (Ucim), Walter Carvalho, también expresó que entre los asociados a la cámara reina la preocupación. No solo porque no hay precios de referencia sino porque los hechos de violencia han sido una suerte de síntoma de lo sucedido en las PASO y de las medidas económicas posteriores. “Repudiamos todo acto de violencia ya que no hacen más que agravar la difícil situación que vivimos”, sumó Carvalho.

Un reclamo claro

Más allá de las consecuencias negativas que esto tiene sobre la economía, los empresarios expresaron un pedido concreto. Por un lado, no sumarse a la difusión de los mensajes que se transmiten vía whatsapp. “No está claro quién, pero algo de política sucia hay detrás de esto”, sugirió Alín y expresó que los comerciantes han acordado no subirse a esta “locura”. Los empresarios llaman a la calma y piden unidad

En este sentido recordó que hay muchas familias que viven de los comercios y pequeñas empresas, por lo que llamó a la responsabilidad de la ciudadanía en general. A esto, Rubén David expresó que su preocupación tiene que ver con que “pelearnos entre nosotros y dividirnos, no es el camino para resolver nada”.

Tanto David como el resto de los empresarios están desconcertados por la imposibilidad de sentarse a una misma mesa para pensar la Argentina del futuro. Reclamaron acción de los distintos gobiernos, así como un liderazgo mínimo para continuar hasta el cambio de la Presidencia el 10 de diciembre.