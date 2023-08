El Banco Central suma dólares para fortalecer sus reservas

Es un pedido expreso del FMI, y como tal, una condición necesaria para el desembolso de los $10.000 millones comprometidos hasta fin de año que permitan la financiación de la deuda con el mismo organismo: el fortalecimiento de las reservas del Banco Central. De allí que desde el mismo lunes post elecciones y con una devaluación del 22% en marcha, el organismo monetario haya avanzado en la captura de dólares en el mercado.

En la jornada, el saldo positivo fue de US$ 184 millones, con lo que en la semana lleva adquiridos US$ 647 millones y en el mes supera los US$ 780 millones.

El dólar mayorista fue fijado por el Banco Central a $350 hasta el mes de octubre. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 388,9 millones, en futuros MAE de US$ 22 millones y en el Rofex de US$ 739 millones.

La entidad monetaria declaró para la jornada del 16 de agosto un nivel de reservas generales de US$ 23.614 millones.