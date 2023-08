Inflación, devaluación y especulación: así están los precios en Mendoza

El lunes post elecciones las medidas económicas impulsadas por el Gobierno abrieron muchos interrogantes. A partir de ese día, los comercios e industrias trabajan en un verdadero marco de incertidumbre.

Muchos negocios ya no tienen los precios exhibidos al público y los aumentos son constantes e inciertos. En MDZ Radio, se consultó el testimonio de distintos rubros sobre la realidad de los precios en Mendoza.

Guillermo, que se dedica al rubro Farmacia en Maipú, contó que “el lunes arrancamos normalmente, fuimos a reponer productos, pero el proveedor te decía ‘venta suspendida por comercial’. Querías reponer un termómetro, venta suspendida. De más está decir que ya habían aumentado los medicamentos. El aumento estaba, pero no te vendían. O pedías 10 unidades y te mandaban una”.

“Todo vino con aumentos, desde un 10%, a un 18%, 22%. Medicamentos nunca se queda detrás de la inflación. Pero este lunes fue muy marcada la forma en la que vino el aumento”, detalló en Uno Nunca Sabe.

Carlos habló sobre la situación de un conocido restaurante del centro y sostuvo: “Tuvimos un aumento de precios la semana pasada. El día lunes nos desayunamos con que ninguno de los proveedores nos quería vender la carne. A última hora nos pasaron aumento del 20%. La carne hoy día venía con un 10%”.

También señaló que “en la feria algunas cosas aumentaron hasta el 50%. No sabemos en qué va a terminar”. Y lamentó: “Hicimos pedido de bebidas pero todavía no nos pasan precio, no sabemos de cuánto va a ser el aumento”.

En tanto Fernando, encargado de compras de un supermercado, indicó: “Los proveedores que nos venden básicos de almacén, algunos artículos de importación como pilas, ya habían subido entre el 18 y 20%. Otros, de manera especulativa, nos dijeron que subiéramos un 15%”.

“La realidad es que si no tenemos la posibilidad de comprar a un precio cierto, nos vemos jugados y limitados a subir el precio en tu góndola también”, remarcó.

“El día lunes muchos proveedores nos dijeron que no podían vendernos y nosotros no pudimos vender tampoco. El folleto de ofertas que sale todos los viernes, este viernes no va a salir. No sabemos a qué precio vamos a vender”, insistió.

En el rubro ropa, en tanto, coincidieron: “No queda otra que aumentar porque no te rinde cuando hay que reponer”.